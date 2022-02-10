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ФИФА отстранила от футбола на 2 года игрока Казахстана, забившего Украине 2 гола

Чемпионат мира FIFA
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Чтобы сборной Казахстана засчитали техпоражение, нужно было "засечь" двух игроков

ФИФА отстранила от футбола на 2 года игрока Казахстана, забившего Украине 2 гола

Фото - Турар Казангапов

Новина українською

Казахстанский ФК "Тобол" получил письмо от Дисциплинарного комитета ФИФА о дисквалификации Руслана Валиуллина на 24 месяца – с 10 сентября 2021 года по 10 сентября 2023, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний полузащитник забил 2 гола сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022.

"На игрока наложены санкции сроком в двадцать четыре (24) месяца. Отстранение от любой деятельности, связанной с футболом, с 10 сентября 2021 г. по 10 сентября 2023", – говорится в письме Дисциплинарного комитета ФИФА.

Футболист намеревается подать апелляцию.

Напомним, что о проваленной допинг-пробе стало известно практически сразу. В течении расследования футболист содействовал ФИФА.

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В статье: Украина Казахстан Тобол (Казахстан)
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Источник:
fctobol.kz

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
10.02.2022 в 00:29
Парню удачи, он молодец, отличные голы нам забил.. А нам на его дисквал пох, совершенно
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Лекарь (село Дарница)
10.02.2022 в 00:28
..
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