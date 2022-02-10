Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИФА отстранила от футбола на 2 года игрока Казахстана, забившего Украине 2 гола
Чтобы сборной Казахстана засчитали техпоражение, нужно было "засечь" двух игроков
Фото - Турар Казангапов
Казахстанский ФК "Тобол" получил письмо от Дисциплинарного комитета ФИФА о дисквалификации Руслана Валиуллина на 24 месяца – с 10 сентября 2021 года по 10 сентября 2023, сообщает официальный сайт клуба.
27-летний полузащитник забил 2 гола сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022.
"На игрока наложены санкции сроком в двадцать четыре (24) месяца. Отстранение от любой деятельности, связанной с футболом, с 10 сентября 2021 г. по 10 сентября 2023", – говорится в письме Дисциплинарного комитета ФИФА.
Футболист намеревается подать апелляцию.
Напомним, что о проваленной допинг-пробе стало известно практически сразу. В течении расследования футболист содействовал ФИФА.
Популярное сейчас
- Затащили. Депортиво U-19 – Динамо U-19 2:2. Видео голов и обзор матча
- Два спаренных матча Лиги наций сборная Украины проведет во Львове
- Норвегия захватила лидерство, Германия вышла на второе место. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Акценты. ЧМ раз в два года - цо занадто, то нездраво
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду