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Министр спорта Польши намерен перенести матч с Россией на нейтральное поле

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Пресс-служба сборной отрицает эту информацию

Министр спорта Польши намерен перенести матч с Россией на нейтральное поле

Фото: Newspix/ автор: Rafal Oleksiewicz

Новина українською

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что предпримет шаги для того, чтобы добиться переноса встречи с Россией в полуфинале стыков за выход на ЧМ-2022 на нейтральное поле.

"Мы постараемся провести этот матч на нейтральном поле. Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это моё личное мнение", — цитирует Бортничука Sport.pl.

К такому решению союз был намерен обратиться в УЕФА из-за глубокого кризиса в отношениях между Россией и Украиной, который угрожает полносмаштабной войной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным местом для проведения матча.

Добавим, что уже появилась реакция пресс-атташе сборной Польши Якуба Квятковски. Он опровергнул эту информацию.

"Это неправда. Скоро выступим с официальным заявлением", - передает слова пресс-аташе сборной Sport24.

Напомним, что матч Россия — Польша должен состоятся 24 марта в Москве на стадионе "Динамо".

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В статье: Польша Россия
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Комментарии (6)
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armik (Киев)
22.02.2022 в 15:45
Для тех, кто в танке - поясняю.Министерство спорта - подразделение кабмина, сборная в ведении общественной организации.Прессаташе общественной организации не имеет полномочий опровергать заявления представителя кабмина, а кабмин не имеет права вмешиваться в ее деятельность, но может обрезать финансирование по самые помидоры.
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+2
-1
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ascent (Луксор)
22.02.2022 в 15:41
Да-да, такую выгоду упускать нельзя...
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+1
-1
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
22.02.2022 в 15:32
Москва - не самое безопасное место для проведения матча? Тогда можно сыграть в Хабаровске
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0
-3
jegres (Харьков)
22.02.2022 в 15:15
Эээ!Редакция, это что еще за формулировка?! "в УЄФА за політичні відносини між Росією та Україною, що ускладнилися." Ничего себе , ускладнилися. 8 лет войны, уже открытая фаза,а у нас "ускладнилися"!?
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+1
-2
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
22.02.2022 в 15:33
официально войны нет
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+2
0
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Romerik (YNWA)
22.02.2022 в 15:01
Красава..
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