Министр спорта Польши намерен перенести матч с Россией на нейтральное поле

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что предпримет шаги для того, чтобы добиться переноса встречи с Россией в полуфинале стыков за выход на ЧМ-2022 на нейтральное поле.

"Мы постараемся провести этот матч на нейтральном поле. Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это моё личное мнение", — цитирует Бортничука Sport.pl.

К такому решению союз был намерен обратиться в УЕФА из-за глубокого кризиса в отношениях между Россией и Украиной, который угрожает полносмаштабной войной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным местом для проведения матча.

Добавим, что уже появилась реакция пресс-атташе сборной Польши Якуба Квятковски. Он опровергнул эту информацию.

"Это неправда. Скоро выступим с официальным заявлением", - передает слова пресс-аташе сборной Sport24.

Напомним, что матч Россия — Польша должен состоятся 24 марта в Москве на стадионе "Динамо".