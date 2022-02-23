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Вице-президент УЕФА: Призыв к бойкоту матча Польши с Россией – это абсурд

Чемпионат мира FIFA
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Помните Бонека?

Вице-президент УЕФА: Призыв к бойкоту матча Польши с Россией – это абсурд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек дал интервью касательно потенциального бойкота от сборной Польши матча против России.

"Призыв к бойкоту матча Польши с Россией в Москве – это абсурд. Кто-то хочет отличиться в социальных сетях, но не имеет представления о реальности. Ни Бонек, ни кто-либо еще не может отменить стыковой матч. Это может сделать только ФИФА, у нее пока что нет для этого оснований. УЕФА занимается этим делом только в административном плане, назначает судей. Давайте готовиться к матчу в Москве. Давайте выиграем его, это будет весело".

"Есть ли угроза для польских игроков в Москве? Нет. У ФИФА нет причин переносить матч в Катовице, как нам хотелось бы, или на нейтральное поле. У нас была такая ситуация, когда мы встречались с Израилем в Иерусалиме. Я был президентом Федерации футбола Польши, и у нас в команде было два игрока, которые не хотели лететь, потому что боялись ракетного обстрела. Я получил заверения от министерства иностранных дел Израиля, что это безопасно. Мы отыграли матч, победили, вернулись домой целыми и невредимыми".

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В статье: Польша Россия Збигнев Бонек война с Россией Чемпионат мира 2022
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Источник:
sport.interia.pl

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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkiv)
23.02.2022 в 15:08
Абсурд - це робити вигляд, що ти не розумієш, що і для чого робив/робить гітлер/путлер. Нехай перечитає історію розшматування Польщі гітлером та сталіним в 1939 році.
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+1
0
dnipro1995-55 (Haifa)
23.02.2022 в 14:23
Бонек или не понимает, или делает вид, что не понимает ситуацию. Россия открыто ведёт захватническую войну. Матч нужно не перенести, а открыто признать Россию агрессором и изгнать из УЕФА. И поляки не хотят поощрять убийц, отказываясь ехать в РФ.
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+5
0
Черноморчик (Одесса )
23.02.2022 в 14:25
Вот именно выгнать отовсюду . Не только с футбола но и с других видов спорта . Пускай играют чемпионат среди ПМР лнр ДНР Осетии .
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+4
0


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