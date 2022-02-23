Вице-президент УЕФА: Призыв к бойкоту матча Польши с Россией – это абсурд

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек дал интервью касательно потенциального бойкота от сборной Польши матча против России.

"Призыв к бойкоту матча Польши с Россией в Москве – это абсурд. Кто-то хочет отличиться в социальных сетях, но не имеет представления о реальности. Ни Бонек, ни кто-либо еще не может отменить стыковой матч. Это может сделать только ФИФА, у нее пока что нет для этого оснований. УЕФА занимается этим делом только в административном плане, назначает судей. Давайте готовиться к матчу в Москве. Давайте выиграем его, это будет весело".

"Есть ли угроза для польских игроков в Москве? Нет. У ФИФА нет причин переносить матч в Катовице, как нам хотелось бы, или на нейтральное поле. У нас была такая ситуация, когда мы встречались с Израилем в Иерусалиме. Я был президентом Федерации футбола Польши, и у нас в команде было два игрока, которые не хотели лететь, потому что боялись ракетного обстрела. Я получил заверения от министерства иностранных дел Израиля, что это безопасно. Мы отыграли матч, победили, вернулись домой целыми и невредимыми".