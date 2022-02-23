Вице-президент УЕФА: Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге? Конечно, УЕФА может забрать его из России

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек дал интервью касательно потенциального бойкота от сборной Польши матча против России. Также Бонек высказался по поводу переноса финала ЛЧ из Санкт-Петербурга.

"Попытка перенести матч в другое место или объявлять бойкот? Тогда ФИФА накажет Польшу техническим поражением, никто не будет по нам плакать. Россия сыграет в финале стыковых матчей за выход в Катар. Только если ситуация в Украине не изменится кардинально. Если против России будут введены политические санкции за вторжение в Украину, то спорту придется к ним приспосабливаться. Но у нас не получится бойкотировать стыки. Давайте не будем детьми. У нас есть право судить о ситуации, но мы не будем принимать решение о стыках. Нужно подготовиться к матчу. Ситуация на российско-украинской границе может меняться каждые пять минут. Сегодня никто не может предсказать, что произойдет".