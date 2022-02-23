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Вице-президент УЕФА: Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге? Конечно, УЕФА может забрать его из России

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Бонек еще на связи

Вице-президент УЕФА: Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге? Конечно, УЕФА может забрать его из России

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек дал интервью касательно потенциального бойкота от сборной Польши матча против России. Также Бонек высказался по поводу переноса финала ЛЧ из Санкт-Петербурга.

"Попытка перенести матч в другое место или объявлять бойкот? Тогда ФИФА накажет Польшу техническим поражением, никто не будет по нам плакать. Россия сыграет в финале стыковых матчей за выход в Катар. Только если ситуация в Украине не изменится кардинально. Если против России будут введены политические санкции за вторжение в Украину, то спорту придется к ним приспосабливаться. Но у нас не получится бойкотировать стыки. Давайте не будем детьми. У нас есть право судить о ситуации, но мы не будем принимать решение о стыках. Нужно подготовиться к матчу. Ситуация на российско-украинской границе может меняться каждые пять минут. Сегодня никто не может предсказать, что произойдет".

"Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Конечно, УЕФА может забрать его из России. Это возможно, но сегодня мы не в состоянии ничего предсказать. Повторяю: подождем, что будет".

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В статье: Польша Россия УЕФА ФИФА Збигнев Бонек война с Россией Чемпионат мира 2022
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Источник:
sport.interia.pl

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Комментарии (4)
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*"Санек** (Кременчуг)
23.02.2022 в 15:22
Может? Они обязаны это сделать.
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HavanaClub (Днепр)
23.02.2022 в 15:06
8 лет ждем...деньги, сцуко, не пахнут кровью.
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Черноморчик (Одесса )
23.02.2022 в 14:26
Уже надо было забрать . А они как всегда озобочены.
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Ramses_ua (Запоріжжя)
23.02.2022 в 14:19
Подожём,х*ли...
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+1
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