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Вице-президент УЕФА: Суть не в том, кто громче кричит и оказывается прав с самого начала
Збигнев вновь прокомментировал ситуацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек высказался у себя в Твиттере, ответив совладельцу "Вислы" Ярославу Кролевскому. Тот обратился к Бонеку с просьбой обратиться к польским коллегам и чиновникам из УЕФА, чтобы те отреагировали на объявление войны Украине со стороны рф.
"Суть не в том, кто громче кричит и оказывается прав с самого начала. Я уже написал об этом президенту УЕФА. Ожидаю и уверен, что будет реакция. Удачи в пятницу".
"Для некоторых матч с Россией и вытекающие из этого проблемы – смена реальности? Идите и расскажите об этом народу Украины... Меня никто не купит, успокойтесь".
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