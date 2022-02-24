Вице-президент УЕФА: Суть не в том, кто громче кричит и оказывается прав с самого начала

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек высказался у себя в Твиттере, ответив совладельцу "Вислы" Ярославу Кролевскому. Тот обратился к Бонеку с просьбой обратиться к польским коллегам и чиновникам из УЕФА, чтобы те отреагировали на объявление войны Украине со стороны рф.

"Суть не в том, кто громче кричит и оказывается прав с самого начала. Я уже написал об этом президенту УЕФА. Ожидаю и уверен, что будет реакция. Удачи в пятницу".