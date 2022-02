30 лет назад в Европе уже было вторжение. Югославы заплатили за него спортом и 313 млн процентов инфляции

Нынешнее вторжение России в Украину не имеет полных аналогов в новейшей европейской истории. Ближайший, который можно вспомнить - действия Сербии и Черногории против Боснии и Герцеговины в 1992 году.

1 марта 92-го подавляющее большинство населения БиГ проголосовало за независимость бывшей союзной республики; вскоре новое государство было признано международным сообществом.

Сербы, составлявшие около 35% населения страны, отказались это принять. На своих территориях они объявили о создании т.н. Республики Сербской - такое себе ЛДНР, только без четкой линии фронта и с религиозным подтекстом - босняки, напомним, исповедуют ислам.

Естественно, оружие и финансирование сепаратисты получали от правительства в Белграде, которое всеми силами пыталось сохранить контроль хотя бы над одной из бывших подконтрольных республик - Хорватия и Словения к тому времени уже отделились.

Для югославского футбола те события обернулись катастрофой. В конце 80-х в стране созрело лучшее в ее истории поколение, чьи представители потом еще 10-15 лет задавали моду на континенте. Шукер, Просинечки, Милошевич, Миятович, Станкович, Панчев, Катанец и многие другие могли претендовать на победу на ЧМ-94, но уже к началу 92-го в сборной остались лишь сербы и часть босняков - остальные сбежали.

Даже в таком виде команда еще была сильна - она вышла на Евро-92 с первого места. Но на этом все и закончилось.

Тренер сборной Югославии Ивица Осим покинул команду 23 мая 92-го - после того, как сербские войска начали бомбить его родной Сараево. Напоследок он сказал зарубежным СМИ:

Это были только цветочки.

1 июня 92-го УЕФА заявил, что Югославию выгоняют с чемпионата Европы за 10 дней до его старта.

Футболисты не принимали участия в зверствах белградского режима, но понесли коллективную ответственность - как, впрочем, и все сербы. В Швеции, где должен был пройти турнир, даже не пытались скрыть ненависть. С сербами не играли товарняки; им отключали свет в гостинице, затем выселили оттуда в аэропорт и отказывались предоставлять самолет несколько суток.

Вместо югославов на турнир взяли Данию, которая абсолютно сенсационно его и выиграла - пожалуй, самая удивительная победа за всю историю Евро.

Параллельно сборная Югославии (позже - Сербии и Черногории) получила запрет на участие даже в отборочных циклах к ЧМ-94 и Евро-96.

Мильян Милянич, президент югославской федерации футбола, назвал санкции "самой жесткой мерой в истории" - пожалуй, так оно и было.

За агрессию против Боснии и Герцеговины сербов изгоняли отовсюду - запретили участвовать сборным в турнирах по баскетболу; закрыли дорогу в теннис всем, кроме отдельных лиц, как Моника Селеш, которая впоследствии выступала за США.

Единственный турнир, куда сербы попали в 1992 году - Олимпиада в Барселоне. Хуан Антонио Самаранч, тогдашний президент МОК, отошел в сторону, а по инициативе "второго человека в оргкомитете Игр" Жозепа Абада югославам разрешили выступить, но под флагом МОК.

Санкции по экономике и властям Югославии и подавно были разрушительными.

После того, как ООН потребовала от Белграда увезти войска из Боснии, а в ответ услышала "ихтамнет", была введена резолюция 757.

Она запрещала всем странам-членам ООН любые торговые операции с Югославией, использование югославских кораблей и самолетов, деловые контакты, блокировала все финансовые переводы из СРЮ. Также замораживались югославские счета за границей, югославским самолетам закрыли европейское небо, останавливалось научно-техническое и культурное сотрудничество.

По сути, только ее хватило для парализация югославской экономики и превращении местного динара в подобие туалетной бумаги.

Сербы, однако, продолжали попытки захапать Боснию, их сепаратисты захватили кусок Хорватии, так что ООН продолжила давить. Резолюциями 787 и 820 в Югославию запретили экспорт нефти и нефтепродуктов, угля, железа и вообще любого сырья для промышленности; транзит по Дунаю тоже попал под запрет; даже почтовую связь закрыли.

Любопытно узнать, что за такие санкции против агрессора проголосовала в том числе и Россия - тогда еще демократичная, не "путинская".

