Левандовский: Я поговорю с товарищами по сборной по поводу матча против России

Форвард сборной Польши Роберт Левандовский прокомментировал предстоящий матч против сборной страны агрессора в рамках отбора на ЧМ в контексте нападения на Украину.

"Все прекрасное в спорте противоречит тому, что приносит война. Для всех людей, которые ценят свободу и мир, это время солидарности с жертвами военной агрессии против Украины.

Как капитан сборной, я поговорю с товарищами по команде по поводу матча против России, чтобы сформировать общую позицию в этом вопросе и как можно быстрее презентовать ее президенту Польской футбольной ассоциации", - написал Левандовский на своей странице в Twitter.

Также он добавил: "Я не представляю, чтобы играть со сборной России в ситуации, когда в Украине продолжается вооруженная агрессия. Российские футболисты и болельщики за это не несут ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит".

Напомним, матч между Россией и Польшей запланирован на 24 марта. Ранее УЕФА решил перенести все международные матчи с участием российских команд на нейтральные поля.