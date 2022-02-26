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Левандовский: Я поговорю с товарищами по сборной по поводу матча против России

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Роберт настроен решительно

Левандовский: Я поговорю с товарищами по сборной по поводу матча против России

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Польши Роберт Левандовский прокомментировал предстоящий матч против сборной страны агрессора в рамках отбора на ЧМ в контексте нападения на Украину.

"Все прекрасное в спорте противоречит тому, что приносит война. Для всех людей, которые ценят свободу и мир, это время солидарности с жертвами военной агрессии против Украины.

Как капитан сборной, я поговорю с товарищами по команде по поводу матча против России, чтобы сформировать общую позицию в этом вопросе и как можно быстрее презентовать ее президенту Польской футбольной ассоциации", - написал Левандовский на своей странице в Twitter.

Также он добавил: "Я не представляю, чтобы играть со сборной России в ситуации, когда в Украине продолжается вооруженная агрессия. Российские футболисты и болельщики за это не несут ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит".

Напомним, матч между Россией и Польшей запланирован на 24 марта. Ранее УЕФА решил перенести все международные матчи с участием российских команд на нейтральные поля.

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В статье: Роберт Левандовский война с Россией отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (2)
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хутин пуйло 88 (Десь)
26.02.2022 в 11:49
Агов, польський футбольний союз сказав, що не гратиме з москалями
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 11:43
Тільки що передали, що поляки відмовились взагалі з ними грати.
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+4
0


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