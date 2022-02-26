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Польша отказывается играть с Россией матч отбора к ЧМ-2022
Слово за ФИФА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что сборная не собирается играть против России в стыковом матче отбора ЧМ-2022.
"Конечно, время действовать. Из-за обострения агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственное правильное решение.
Ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию в ФИФА", – написал Кулеша.
Матч Россия – Польша запланирован на 24 марта. Победитель этой пары должен сыграть с победителем пары Швеция – Чехия за путевку на Мундиаль.
Добавим, что заявление Кулеши поддержал Роберт Левандовски: "Правильное решение! Я не представляю, чтобы играть со сборной России в ситуации, когда в Украине идет вооруженная агрессия. Российские футболисты и болельщики за это не несут ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит".
Напомним, что после вторжения в Украину россиян начали выбрасывать со всех соревнований, отменять турниры, которые планировалось провести на территории страны агрессора. В частности, из Санкт-Петербурга в Париж был перенесен финал Лиги Чемпионов.
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