  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Польша отказывается играть с Россией матч отбора к ЧМ-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Польша отказывается играть с Россией матч отбора к ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(8 голосов)

Слово за ФИФА

Польша отказывается играть с Россией матч отбора к ЧМ-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что сборная не собирается играть против России в стыковом матче отбора ЧМ-2022.

"Конечно, время действовать. Из-за обострения агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственное правильное решение.

Ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию в ФИФА", – написал Кулеша.

Матч Россия – Польша запланирован на 24 марта. Победитель этой пары должен сыграть с победителем пары Швеция – Чехия за путевку на Мундиаль.

Добавим, что заявление Кулеши поддержал Роберт Левандовски: "Правильное решение! Я не представляю, чтобы играть со сборной России в ситуации, когда в Украине идет вооруженная агрессия. Российские футболисты и болельщики за это не несут ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит".

Напомним, что после вторжения в Украину россиян начали выбрасывать со всех соревнований, отменять турниры, которые планировалось провести на территории страны агрессора. В частности, из Санкт-Петербурга в Париж был перенесен финал Лиги Чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Польша война с Россией отбор к ЧМ-2022
Оцените этот материал:
(8 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (14)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ferzz (Gluhiv)
26.02.2022 в 14:32
Вполне логично.
Ответить
+1
0
Footballers (Умань)
26.02.2022 в 14:23
Дискваліфікувати їх взагалі з усього спорту.
Ответить
+4
0
oda1979 (Запорожье)
26.02.2022 в 13:41
Поляки красавцы. ЕС спасут славяне. Немцы уже безнадежные импотенты.
Ответить
+5
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
26.02.2022 в 14:42
Вони стурбовані...
Ответить
+1
0
Cerega15 (Kherson)
26.02.2022 в 12:23
Dziękuję bracia.
Ответить
+9
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 12:16
Браття, дякуємо! Це справжній вчинок нації!
Ответить
+9
0
Vladimir_22
26.02.2022 в 14:03
Пока это только слова, хотелось бы и подкрепление действием.
Ответить
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 14:14
Які слова? Є вже офіційне рішення. Погугли польські сайти, якщо мову розумієш.
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
26.02.2022 в 12:09
Ахах
Ответить
+2
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 12:17
Що, стогнеш? Отримав в дупу --- насолоджуйся...
Ответить
+5
-3
avatar
Romerik (YNWA)
26.02.2022 в 13:28
Ти мене з кимось спутав. Мій сміх направлений на те, що рашку знову провели мордою по асфальту. Нєх*й грати з фашистами...
+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 14:04
Тоді забираю свою образу назад.
+1
-1
Черноморчик (Одесса )
26.02.2022 в 12:05
Почему их не выгонят из всех ассоциаций , из все видов спорта . Нужна полная изоляция режима путлера . И пока он у власти им банан по всем фронтам .
Ответить
+10
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
26.02.2022 в 14:09
Уже началось, их выкидывают ото всюду, наконец то они уберут баннер Газпром из Лиги Чемпионов, этих уродов нужно наказывать везде
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...