Польша отказывается играть с Россией матч отбора к ЧМ-2022

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что сборная не собирается играть против России в стыковом матче отбора ЧМ-2022.

"Конечно, время действовать. Из-за обострения агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственное правильное решение.

Ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию в ФИФА", – написал Кулеша.

Матч Россия – Польша запланирован на 24 марта. Победитель этой пары должен сыграть с победителем пары Швеция – Чехия за путевку на Мундиаль.

Добавим, что заявление Кулеши поддержал Роберт Левандовски: "Правильное решение! Я не представляю, чтобы играть со сборной России в ситуации, когда в Украине идет вооруженная агрессия. Российские футболисты и болельщики за это не несут ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит".

Напомним, что после вторжения в Украину россиян начали выбрасывать со всех соревнований, отменять турниры, которые планировалось провести на территории страны агрессора. В частности, из Санкт-Петербурга в Париж был перенесен финал Лиги Чемпионов.