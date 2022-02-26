Президент Польши - про матч с РФ: Нечего играть с бандитами

Сегодня польская федерация футбола отказалась играть стыковой матч за место на ЧМ-2022 против россии, мотивируя свое решение вторжением ее войск в Украину.

ФИФА еще предстоит принять решение по этому вопросу, а вот для президента Польша Анджея Дуды все очевидно:

"И правильно, пан Кулеша (президент польского футбольного союза - прим.). Нечего играть с бандитами".

Напомним, матч Польша - россия был запланирован на 24 марта, но после вторжения в Украину российский спорт начали выбрасывать изо всех соревнований.