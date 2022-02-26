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Президент Польши - про матч с РФ: Нечего играть с бандитами

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Анджей Дуда все понимает

Президент Польши - про матч с РФ: Нечего играть с бандитами

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hennadii Minchenko/ Ukrinform/Future Publishing

Новина українською

Сегодня польская федерация футбола отказалась играть стыковой матч за место на ЧМ-2022 против россии, мотивируя свое решение вторжением ее войск в Украину.

ФИФА еще предстоит принять решение по этому вопросу, а вот для президента Польша Анджея Дуды все очевидно:

"И правильно, пан Кулеша (президент польского футбольного союза - прим.). Нечего играть с бандитами".

Напомним, матч Польша - россия был запланирован на 24 марта, но после вторжения в Украину российский спорт начали выбрасывать изо всех соревнований.

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В статье: Польша Россия война с Россией Анджей Дуда
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Комментарии (8)
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Extrim4ik (Extreme)
26.02.2022 в 13:57
Є адекватні країни, а якщо точніше - адекватний уряд! Браво, Польща, Браво Вашому Президенту
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+2
0
RicoRico (Кривой Рог)
26.02.2022 в 13:35
Ось вони - справжні братні народи. Хорватія, Польща, Литва. Дякую.
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 13:16
Пане президенте Польщі, Україна дякує за вчинок справжнього Президента. І передаємо ваші слова, як флешмоб, до всіх міжнародних організацій.
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+3
0
Thiirane2 (Днепр)
26.02.2022 в 13:11
А куда делись местные сепары, ватоголовые и козломордые?
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+3
0
Черноморчик (Одесса )
26.02.2022 в 12:42
Гнать их надо отовсюду . Может тогда поймут . А то напали на Грузию а им олимпиаду . Отобрали Крым окупипюровали Донбасс а им чемпионат мира . А по другим видам спорта я вообще молчу . Вот и вскормили нового адрльфа
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+11
-1
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
26.02.2022 в 13:57
Блин случайно минус нажал, 100% ты прав!
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+2
0
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Extrim4ik (Extreme)
26.02.2022 в 14:04
На максимально существующее число процентов Вы правы( Держимся
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+1
0
ferzz (Gluhiv)
26.02.2022 в 14:30
Все по-полочкам. Молоток!
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0
0


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