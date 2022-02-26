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Президент Польши - про матч с РФ: Нечего играть с бандитами
Анджей Дуда все понимает
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hennadii Minchenko/ Ukrinform/Future Publishing
Сегодня польская федерация футбола отказалась играть стыковой матч за место на ЧМ-2022 против россии, мотивируя свое решение вторжением ее войск в Украину.
ФИФА еще предстоит принять решение по этому вопросу, а вот для президента Польша Анджея Дуды все очевидно:
"И правильно, пан Кулеша (президент польского футбольного союза - прим.). Нечего играть с бандитами".
Напомним, матч Польша - россия был запланирован на 24 марта, но после вторжения в Украину российский спорт начали выбрасывать изо всех соревнований.
Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami ???????? i ????????, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko.— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022
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