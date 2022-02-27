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Павел Недвед: Чехия также должна отказаться играть с россией. Чешская Ассоциация: обсудим на заседании

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Решение ожидается в скором времени

Павел Недвед: Чехия также должна отказаться играть с россией. Чешская Ассоциация: обсудим на заседании

UA-Футбол
Новина українською

Мир футбола продолжает оказывать моральную поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией. Сборные Польши и Швеции уже отказались играть против сборной страны-оккупанта в плей-офф за выход на Чемпионат Мира и призывают сборную Чехии, находящуюся в той же части сетки, последовать их примеру. К призывам вчера вечером присоединился и легенда чешского футбола и действующий вице-президент итальянского "Ювентуса" Павел Недвед.

"Я должен признать, что сегодня тяжело сосредоточиться на сто процентов на футболе. Я из Восточной Европы, поэтому понимаю ощущения украинцев. Я рос недалеко. Я могу сказать, что никто не заслуживает таких страданий, никто не хочет этой войны. Никто", - заявил Недвед DAZN перед матчем его команды в Серии А против "Эмполи".

"Я подробно переговорил с вратарем "Ювентуса" и сборной Польши Войцехом Щенсны, отказавшимся играть в плей-офф. Я его отлично понимаю, поскольку тяжело, когда это касается тебя на персональном уровне. Я ожидаю от моей нации сделать то же, что сделали Польша и Швеция, и не понимаю, чего они ждут. Единственно правильное решение - то, которое приняли польская и шведская ассоциации".

Вскоре после заявления Недведа футбольные власти Чехии опубликовали официальное заявление: "Футбольная Ассоциация Чешской Республики (FACR) безапеляционно осуждает российское военное вторжение в Украину и выражает надежду, что война в Украине закончится как можно быстрее. Ассоциация выражает поддержку всем украинцам, пострадавшим от событий и благодарит всех, кто решил помочь людям в эти тяжелые времена. Мы хотим поддержать Украинскую Ассоциацию Футбола и в ближайшие дни обсудим ситуацию с Генеральным Секретарем FACR Михалом Вальтром и его украинским коллегой Юрием Записоцким".

"Я пребываю в постоянном контакте с главой Польской Ассоциации Цезари Кулешой и президентом Шведской Ассоциации Карлом-Эриком Нильссоном", - заявил президент FACR Петр Фушек. "Учитывая обстоятельства, почти невозможно представить проведение такого матча, и очень вероятно, что мы последуем польскому и шведскому сценарию. Однако невозможно обойти процедуральные шаги. Этот вопрос будет рассматриваться Исполнительным Комитетом FACR".

Напоминаем, что матчи плей-офф за выход на Чемпионат Мира-2022 должны состояться в конце марта.

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В статье: Чехия Павел Недвед Чемпионат Мира-2022 война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 01:04
В чехів є сумніви після всієї світової спільноти?...
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