Президент ФФ Франции выступает за исключение России из ЧМ-2022

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре поддерживает исключение сборной России по футбола из ЧМ-2022.

"Склоняюсь к тому, чтобы исключить Россию из ЧМ-2022. В целом я верю, что спорт должен снимать напряжение и объединять людей. Но это зашло слишком далеко. И спортивный мир, и мир футбола в частности не могут оставаться нейтральными. Я точно не буду препятствовать исключению России", - приводит слова Ле Гре Le Parisien.

В матчах плей-офф сборная России должна сыграть против Польши или Чехии/Швеции, но эти нациоальные команды сообщили ФИФА о своем отказе играть против агрессора.

Как бы поступила Франция в ситуации этих сборных, спросили у Ле Гре? "Это просто, об этом и думать не нужно. Мы бы никогда туда не поехали. В этих драматических обстоятельствах, как можно играть в футбол против этой страны?"