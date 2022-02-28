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Telegraph: Правительство Великобритании будет добиваться исключения России из всех спортивных соревнований 

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

В Англии чувствуют отвращение к действиям ФИФА

Telegraph: Правительство Великобритании будет добиваться исключения России из всех спортивных соревнований 

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Правительство Великобритании выступит с осуждением ФИФА за ее отказ исключить Россию из Чемпионата мира-2022.

ФИФА считает, что страна-агрессор может провести свой матч плей-офф против Польши на нейтральной территории, под другим именем, без фланга и гимна. Участники плей-офф Польша и Швеция не согласны с этим решением ФИФА, о своем полном бойкоте сборным РФ объявили Чехия, Англия, Уэльс, Албания, Норвегия, Швейцария и Ирландия.

Как пишет The Telegraph, Великобритания совместно с другими европейскими странами намерена заставить президента ФИФА Джанни Инфантино наложить на российскую сборную футбольный бан.

Правительство Великобритании и оппозиционная лейбористская партия согласны в том, что российские команды должны быть исключены из всех спортивных соревнований.

Указывается, что решение ФИФА вызвало "настоящее отвращение" у членов британского парламента.

"Неужели они в ФИФА ничего не понимают? Это полный, абсолютный позор. Россия не должен участвовать ни в каком международнм спорте, и точка", - заявляет член палаты общин Крис Брайант.

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В статье: ФИФА ЧМ-2022
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Комментарии (2)
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Микко82 (Львів)
28.02.2022 в 15:39
Русскій спорт іде на х*й!
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 15:23
І нехай хоч одна країна тільки попробує скурвитись...
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