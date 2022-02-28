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Telegraph: Правительство Великобритании будет добиваться исключения России из всех спортивных соревнований
В Англии чувствуют отвращение к действиям ФИФА
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Правительство Великобритании выступит с осуждением ФИФА за ее отказ исключить Россию из Чемпионата мира-2022.
ФИФА считает, что страна-агрессор может провести свой матч плей-офф против Польши на нейтральной территории, под другим именем, без фланга и гимна. Участники плей-офф Польша и Швеция не согласны с этим
Как пишет The Telegraph, Великобритания совместно с другими европейскими странами намерена заставить президента ФИФА Джанни Инфантино наложить на российскую сборную футбольный бан.
Правительство Великобритании и оппозиционная лейбористская партия согласны в том, что российские команды должны быть исключены из всех спортивных соревнований.
Указывается, что решение ФИФА вызвало "настоящее отвращение" у членов британского парламента.
"Неужели они в ФИФА ничего не понимают? Это полный, абсолютный позор. Россия не должен участвовать ни в каком международнм спорте, и точка", - заявляет член палаты общин Крис Брайант.
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