Telegraph: Правительство Великобритании будет добиваться исключения России из всех спортивных соревнований 

Правительство Великобритании выступит с осуждением ФИФА за ее отказ исключить Россию из Чемпионата мира-2022.

ФИФА считает, что страна-агрессор может провести свой матч плей-офф против Польши на нейтральной территории, под другим именем, без фланга и гимна. Участники плей-офф Польша и Швеция не согласны с этим решением ФИФА, о своем полном бойкоте сборным РФ объявили Чехия, Англия, Уэльс, Албания, Норвегия, Швейцария и Ирландия.

Как пишет The Telegraph, Великобритания совместно с другими европейскими странами намерена заставить президента ФИФА Джанни Инфантино наложить на российскую сборную футбольный бан.

Правительство Великобритании и оппозиционная лейбористская партия согласны в том, что российские команды должны быть исключены из всех спортивных соревнований.

Указывается, что решение ФИФА вызвало "настоящее отвращение" у членов британского парламента.

"Неужели они в ФИФА ничего не понимают? Это полный, абсолютный позор. Россия не должен участвовать ни в каком международнм спорте, и точка", - заявляет член палаты общин Крис Брайант.