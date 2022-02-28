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Ирландия присоединилась к бойкоту сборных рф 

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Полная поддержка Украины 

Ирландия присоединилась к бойкоту сборных рф 

FAIreland

UA-Футбол
Новина українською

Ирландская футбольная ассоциация присоединилась к бойкоту российский футбольных сборных.

"ИФА выражает свою полную и безоговорочную поддержку Украине и подтверждает, что ирландские сборные не будут играть против российских на всех уровнях до дальнейшего уведомления. Также в поддержку Украине стадион АВИВА в Дублине будет окрашен в цвета украинского национального флага", - сообщает в твиттере FAI Ireland.

Ранее о своем бойкоте сборным РФ объвили участники плей-офф ЧМ-2022 Польша, Швеция и Чехия, а также команды Англии, Норвегии, Уэльса, Албании и Швейцарии.

Правительство Великобритании работает над тем, чтобы убедить ФИФА в необходимости исключения России из плей-офф ЧМ-2022.

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В статье: Ирландия ЧМ-2022 Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.02.2022 в 15:59
Дякуємо, наступний!...
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