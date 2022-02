Ирландия присоединилась к бойкоту сборных рф 

Ирландская футбольная ассоциация присоединилась к бойкоту российский футбольных сборных.

"ИФА выражает свою полную и безоговорочную поддержку Украине и подтверждает, что ирландские сборные не будут играть против российских на всех уровнях до дальнейшего уведомления. Также в поддержку Украине стадион АВИВА в Дублине будет окрашен в цвета украинского национального флага", - сообщает в твиттере FAI Ireland.

The FAI has offered its full and unequivocal support to Ukraine’s FA and confirmed that no Irish team will play against Russia at any level until further notice



In a show of solidarity, @AVIVAStadium will be lit up in the colours of the Ukrainian flag at 7pm tonight pic.twitter.com/qqL90yDdIY