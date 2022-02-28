Журналист The Times: Джанни Инфантино войдет в историю как трус и пособник

Влиятельный журналист The Times Генри Винтер обличил президента ФИФА за его действия в отношении сборной России по футбола.

В статье "Нерешительный Джанни Инфантино запомнится как трус и пособник", Винтер пишет следующее:

"Преклоняясь и выслуживаясь перед Владимиром Путиным, Джанни Инфантино войдет в историю как трус, пособник и "умиротворитель". Позволив России участвовать в ЧМ, пока Путин нападает на Украину, Инфантино превзошел в позоре даже бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера. Игра продолжается, убийства продолжаются".

"Инфантино вероятнее всего не глупый человек, но в этой ситуации он невероятно ошибся. Нападение Путина на Украину привело к ужасому кровопролитию, нападение Путина на невинную нацию вызывает у всего мира осуждение, порицание, ярость, санкции, но Инфантино не делает ничего".

"Даже тем, кто мало разбирается в геополитике очень легко сделать выбор между добром и злом. Инфантино выбрал зло. Он выбрал Путина. Он игнорирует правильные слова и моральные основы поляков, шведов, чехов и других европейских сборных, включая Англию".

"Инфантино не прислушался к совету Роберта Левандовского, который на самом деле понимает футбол, людей и принципы. Только этого и требовалось от Инфантино, чтобы не погружать футбол в кризис, не ставить под угрозу проведение Чемпионата мира. Но это если бы Инфантино готов был слышать. Вероятно, он настолько привязан к Путину, что не слышит другие голоса", - пишет Винтер.

Ранее ФИФА постановил, что Россия должна провести свой матч плей-офф против Польши на нейтральной территории, без своего гимна, флага и под другим именем.