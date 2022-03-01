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Adidas прекратил сотрудничество с рфс
Мир спорта избегает Россию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Крупнейший в Европе прозводитель спортивной одежды Adidas перестал быть техническим спонсором сборной России.
"Adidas прекращает свое сотрудничество с российским футбольным союзом с момента заявления", - кратко сообщила пресс-служба компании.
Adidas сотрудничал рфс с 2008 года и по некоторым оценкам платил за спонсорство более 15 млн долларов в год.
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