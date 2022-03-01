Adidas прекратил сотрудничество с рфс 

Крупнейший в Европе прозводитель спортивной одежды Adidas перестал быть техническим спонсором сборной России.

"Adidas прекращает свое сотрудничество с российским футбольным союзом с момента заявления", - кратко сообщила пресс-служба компании.

Adidas сотрудничал рфс с 2008 года и по некоторым оценкам платил за спонсорство более 15 млн долларов в год.