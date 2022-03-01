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Adidas прекратил сотрудничество с рфс 

Чемпионат мира FIFA
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Мир спорта избегает Россию 

Adidas прекратил сотрудничество с рфс 

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Крупнейший в Европе прозводитель спортивной одежды Adidas перестал быть техническим спонсором сборной России.

"Adidas прекращает свое сотрудничество с российским футбольным союзом с момента заявления", - кратко сообщила пресс-служба компании.

Adidas сотрудничал рфс с 2008 года и по некоторым оценкам платил за спонсорство более 15 млн долларов в год.

Из-за преступного втрожения в Украину сборные и клубы страны-агрессора были исключены из ФИФА и УЕФА, Международный олимпийский комитет выступает за полное исключение российский и белорусских спортсменов из всех спортивных соревноваий.

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В статье: война с Россией
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