ФИФА не будет искать соперника для Польши вместо россии - СМИ

Польские СМИ со ссылкой на источники в Польском футбольном союзе сообщают, что их сборная автоматически выйдет в финал плей-офф отбора к ЧМ-2022.

Как известно, Кадра 24 марта должна была сыграть с россией, но все команды из страны агрессора были выброшены из международного футбола после нападения на Украину.

Таким образом, Польша 29-го марта за право сыграть на Мундиале сыграет с победителем пары Чехия - Швеция.

Ожидается, что официально ФИФА объявит о своем решении в ближайшее время.