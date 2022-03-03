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ФИФА не будет искать соперника для Польши вместо россии - СМИ
Левандовский и компания стали ближе к Мундиалю
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Польские СМИ со ссылкой на источники в Польском футбольном союзе сообщают, что их сборная автоматически выйдет в финал плей-офф отбора к ЧМ-2022.
Как известно, Кадра 24 марта должна была сыграть с россией, но все команды из страны агрессора были выброшены из международного футбола после нападения на Украину.
Таким образом, Польша 29-го марта за право сыграть на Мундиале сыграет с победителем пары Чехия - Швеция.
Ожидается, что официально ФИФА объявит о своем решении в ближайшее время.
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