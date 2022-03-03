УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. ФИФА не будет искать соперника для Польши вместо россии - СМИ
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИФА не будет искать соперника для Польши вместо россии - СМИ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Левандовский и компания стали ближе к Мундиалю

ФИФА не будет искать соперника для Польши вместо россии - СМИ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Польские СМИ со ссылкой на источники в Польском футбольном союзе сообщают, что их сборная автоматически выйдет в финал плей-офф отбора к ЧМ-2022.

Как известно, Кадра 24 марта должна была сыграть с россией, но все команды из страны агрессора были выброшены из международного футбола после нападения на Украину.

Таким образом, Польша 29-го марта за право сыграть на Мундиале сыграет с победителем пары Чехия - Швеция.

Ожидается, что официально ФИФА объявит о своем решении в ближайшее время.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Przglad Sportowy

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
jeremi33-3 (Сумы)
03.03.2022 в 14:32
Радий за поляків!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...