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ФИФА, это позор! Россия до сих пор не дисквалифицирована из отбора на ЧМ-2022 – журналист

Чемпионат мира FIFA
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(4 голосов)

Матч с Польшей может состояться?!

ФИФА, это позор! Россия до сих пор не дисквалифицирована из отбора на ЧМ-2022 – журналист

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чиновники ФИФА, видимо, продолжают вести двойную игру с точки зрения отстранения национальной сборной россии от решающих матчей квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в конце года в Катаре.

Напомним, недавно сообщалось, что все российские команды дисквалифицированы от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. В частности, "спартак" не сыграет с "РБ Лейпциг" в 1/8 финала ЛЕ, а сборная страны оккупанта не встретится с поляками в ½ финала плей-офф отбора на ЧМ.

Тем не менее, не исключено, что национальные команды Польши и россии все-таки сыграют. Россияне подали жалобу в CAS, а ФИФА до сих пор не объявила финальное решение по матчу. Возможно, поединок состоится в июне, об этом сообщил журналист Себастьян Сташевский.

На официальном сайте УЕФА напротив поединка "РБ Лейпциг" – "спартак" стоит примечание "отменен". В то же время на странице ФИФА матч россия – Польша, который должен был состояться 24 марта, горит под знаком "перенесен".

Также ранее мы сообщали, что Польша не получила официальных подтверждений об отмене стыкового матча против россии на ЧМ-2022, об этом информировал пресс-атташе "Кадры" Якуб Квятковский.

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В статье: Польша Россия ФИФА война с Россией
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Источник:
sport.interia.pl

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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.03.2022 в 15:43
Таки не проковтнули газпромівські бакси ?
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RicoRico (Кривой Рог)
07.03.2022 в 14:59
Не хотят кровавые деньги терять)) Посмотрим что будет дальше
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