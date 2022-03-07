ФИФА, это позор! Россия до сих пор не дисквалифицирована из отбора на ЧМ-2022 – журналист

Чиновники ФИФА, видимо, продолжают вести двойную игру с точки зрения отстранения национальной сборной россии от решающих матчей квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в конце года в Катаре.

Напомним, недавно сообщалось, что все российские команды дисквалифицированы от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. В частности, "спартак" не сыграет с "РБ Лейпциг" в 1/8 финала ЛЕ, а сборная страны оккупанта не встретится с поляками в ½ финала плей-офф отбора на ЧМ.

Тем не менее, не исключено, что национальные команды Польши и россии все-таки сыграют. Россияне подали жалобу в CAS, а ФИФА до сих пор не объявила финальное решение по матчу. Возможно, поединок состоится в июне, об этом сообщил журналист Себастьян Сташевский.

????‼ Żenady w wykonaniu FIFA cd? Na Ukrainie Rosjanie mordują cywili, a w Zurychu postanowili grać na czas i poszukać rozwiązania, żeby nie ukarać Rosjan walkowerem. Jeden z pomysłów to przełożenie meczów barażowych naszej ścieżki B na czerwiec????????. To jakiś absurd. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) March 7, 2022

На официальном сайте УЕФА напротив поединка "РБ Лейпциг" – "спартак" стоит примечание "отменен". В то же время на странице ФИФА матч россия – Польша, который должен был состояться 24 марта, горит под знаком "перенесен".

Также ранее мы сообщали, что Польша не получила официальных подтверждений об отмене стыкового матча против россии на ЧМ-2022, об этом информировал пресс-атташе "Кадры" Якуб Квятковский.