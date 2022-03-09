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"Правильное решение, но не со спортивной точки зрения". Тренер Швеции - об отстранении рф от стыков ЧМ
Янне Андерссон неоднозначно воспринял решение ФИФА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отреагировал на решение ФИФА отстранить россию от всех соревнований и автоматически вывести сборную Польшу в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022.
В полуфинале стыков поляки должны были играть с россиянами, а победитель этой пары выходил бы на победителя пары Чехия - Швеция.
"Наконец-то ФИФА приняла правильное решение относительно россии, но, к сожалению, не со спортивной точки зрения. Все наше внимание уделяется подготовке к матчу против Чехии. Швеция хочет выйти на чемпионат мира и сделает все, чтобы туда попасть", – цитирует Андерссона сайт Федерации футбола Швеции.
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