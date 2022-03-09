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"Правильное решение, но не со спортивной точки зрения". Тренер Швеции - об отстранении рф от стыков ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Янне Андерссон неоднозначно воспринял решение ФИФА

"Правильное решение, но не со спортивной точки зрения". Тренер Швеции - об отстранении рф от стыков ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отреагировал на решение ФИФА отстранить россию от всех соревнований и автоматически вывести сборную Польшу в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022.

В полуфинале стыков поляки должны были играть с россиянами, а победитель этой пары выходил бы на победителя пары Чехия - Швеция.

"Наконец-то ФИФА приняла правильное решение относительно россии, но, к сожалению, не со спортивной точки зрения. Все наше внимание уделяется подготовке к матчу против Чехии. Швеция хочет выйти на чемпионат мира и сделает все, чтобы туда попасть", – цитирует Андерссона сайт Федерации футбола Швеции.

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В статье: Швеция Польша Россия Чемпионат Мира-2022 Янне Андерссон
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Комментарии (3)
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magnum power (БОМЖ)
09.03.2022 в 16:16
розкажіть йому історію про лікаря з Люцерна
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Unselfish (Столица)
09.03.2022 в 16:16
А давайте, чисто со спортивной точки зрения, посадим этого очкарика в Мариуполь или Харьков на 90 минут в момент бомбежки. Посмотрим тогда как этот соловей запоёт...
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Spokoyno (Київ)
09.03.2022 в 15:53
Навіщо бути таким дріб'язковим... Що кортить, що можливий суперник теж "пупка рвав" для проходу у фінал плей-офф?
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