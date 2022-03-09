"Правильное решение, но не со спортивной точки зрения". Тренер Швеции - об отстранении рф от стыков ЧМ

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон отреагировал на решение ФИФА отстранить россию от всех соревнований и автоматически вывести сборную Польшу в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022.

В полуфинале стыков поляки должны были играть с россиянами, а победитель этой пары выходил бы на победителя пары Чехия - Швеция.