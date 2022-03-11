Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Винисиус, Дани Алвес, Тиаго Силва и Филиппе Коутиньо попали в заявку сборной Бразилии
Старикам тут место
Фото: twitter.com/CBF_Futebol
Официальный твиттер сборной Бразилии опубликовал заявку национальной команды на матчи квалификации Чемпионата мира по футболу в Катаре. В заявку попал даже 38-летний Дани Алвес.
???????? Convocação da #SeleçãoBrasileira ????— CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 11, 2022
ATACANTES:
Rodrygo - @realmadrid
Vini Jr. - @realmadrid
Martinelli - @Arsenal #Eliminatórias pic.twitter.com/EQ2EDJM8C7
Полная заявка выглядит следующим образом:
Вратари:
Алиссон ("Ливерпуль");
Эдерсон ("Манчестер Сити");
Уэвертон ("Палмейрас");
Защитники:
Данило ("Ювентус");
Дани Алвес ("Барселона");
Алекс Теллес ("Манчестер Юнайтед");
Гильерме Арана ("Атлетико Минейро");
Тиаго Силва ("Челси");
Маркиньос ("ПСЖ");
Эдер Милитао ("Реал");
Габриэл Магальяэс ("Арсенал").
Полузащитники:
Артур ("Ювентус");
Каземиро ("Реал");
Фред ("Манчестер Юнайтед");
Фабиньо ("Ливерпуль");
Бруно Гимараэс ("Ньюкасл");
Филиппе Коутиньо ("Астон Вилла");
Лукас Пакета ("Лион").
Нападающие:
Антони ("Аякс");
Рафинья ("Лидс");
Ришарлисон ("Эвертон");
Неймар ("ПСЖ");
Габриэл Мартинелли ("Арсенал");
Винисиус Жуниор ("Реал");
Родриго Гоэс ("Реал").
Бразилии предстоит сыграть со сборными Чили и Боливии 25 и 30 марта соответственно. Команда "Пентакампеонов" занимает первое место в южноамериканской отборочной группе, набрав 39 очков после 15 матчей.
Популярное сейчас
- лукашенко: Украина напала бы на беларусь, если бы не был нанесен превентивный удар войск рф
- Автор первого гола Шахтера в еврокубках умер в блокадном Херсоне
- Ни одного мяча без участия Малиновского. Аталанта – Байер 3:2. Обзор матча и видео голов
- BBC: Матч плей-офф ЧМ-2022 между Украиной и Шотландией перенесен
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО