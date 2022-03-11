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Винисиус, Дани Алвес, Тиаго Силва и Филиппе Коутиньо попали в заявку сборной Бразилии

Чемпионат мира FIFA
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Винисиус, Дани Алвес, Тиаго Силва и Филиппе Коутиньо попали в заявку сборной Бразилии

Фото: twitter.com/CBF_Futebol

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Официальный твиттер сборной Бразилии опубликовал заявку национальной команды на матчи квалификации Чемпионата мира по футболу в Катаре. В заявку попал даже 38-летний Дани Алвес.

Полная заявка выглядит следующим образом:

Вратари:

Алиссон ("Ливерпуль");

Эдерсон ("Манчестер Сити");

Уэвертон ("Палмейрас");

Защитники:

Данило ("Ювентус");

Дани Алвес ("Барселона");

Алекс Теллес ("Манчестер Юнайтед");

Гильерме Арана ("Атлетико Минейро");

Тиаго Силва ("Челси");

Маркиньос ("ПСЖ");

Эдер Милитао ("Реал");

Габриэл Магальяэс ("Арсенал").

Полузащитники:

Артур ("Ювентус");

Каземиро ("Реал");

Фред ("Манчестер Юнайтед");

Фабиньо ("Ливерпуль");

Бруно Гимараэс ("Ньюкасл");

Филиппе Коутиньо ("Астон Вилла");

Лукас Пакета ("Лион").

Нападающие:

Антони ("Аякс");

Рафинья ("Лидс");

Ришарлисон ("Эвертон");

Неймар ("ПСЖ");

Габриэл Мартинелли ("Арсенал");

Винисиус Жуниор ("Реал");

Родриго Гоэс ("Реал").

Бразилии предстоит сыграть со сборными Чили и Боливии 25 и 30 марта соответственно. Команда "Пентакампеонов" занимает первое место в южноамериканской отборочной группе, набрав 39 очков после 15 матчей.

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В статье: Винисиус Бразилия Чили Боливия Чемпионат Мира Дани Алвес
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