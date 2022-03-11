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YouTube заблокирует все каналы российских СМИ, финансируемые государством

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Пусть пропагандисты кричат в рупор

YouTube заблокирует все каналы российских СМИ, финансируемые государством

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

YouTube принял решение немедленно заблокировать все финансируемые государством каналы российских СМИ.

Также компания перекрывает возможности монетизации для любых русских YouTube-каналов. Зарабатывать деньги российские YouTube-спикеры смогут только на просмотрах, осуществленных из-за рубежа.

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В статье: война с Россией
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