Чемпионат мира FIFA
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YouTube заблокирует все каналы российских СМИ, финансируемые государством
Пусть пропагандисты кричат в рупор
фото из открытых источников
YouTube принял решение немедленно заблокировать все финансируемые государством каналы российских СМИ.
Также компания перекрывает возможности монетизации для любых русских YouTube-каналов. Зарабатывать деньги российские YouTube-спикеры смогут только на просмотрах, осуществленных из-за рубежа.
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