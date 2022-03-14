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Чтобы не было паузы. Соперник Украины сыграет в марте со сборной Польши

Чемпионат мира FIFA
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А с "сине-желтыми" - уже в июне

Чтобы не было паузы. Соперник Украины сыграет в марте со сборной Польши

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

По данным официального сайт федерации футбола Польши, команда Чеслава Михневича в марте сыграет против Шотландии. Ранее эта игра не была запланирована.

В марте шотландцы должны были сыграть против Украины в рамках плей-офф отбора на Чемпионат мира. Однако из-за войны данный матч был перенесен на более поздний срок.

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Из-за агрессии рф лишилась одного оппонента и Польша. Именно с Россией они должны были играть в марте, однако ФИФА отстранила их соперника.

Матч Шотландия - Польша пройдет 24-го марта в Глазго.

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В статье: Польша Шотландия
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Источник:
PZPN

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