Чтобы не было паузы. Соперник Украины сыграет в марте со сборной Польши

По данным официального сайт федерации футбола Польши, команда Чеслава Михневича в марте сыграет против Шотландии. Ранее эта игра не была запланирована.

В марте шотландцы должны были сыграть против Украины в рамках плей-офф отбора на Чемпионат мира. Однако из-за войны данный матч был перенесен на более поздний срок.

Из-за агрессии рф лишилась одного оппонента и Польша. Именно с Россией они должны были играть в марте, однако ФИФА отстранила их соперника.

Матч Шотландия - Польша пройдет 24-го марта в Глазго.