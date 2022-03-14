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Чтобы не было паузы. Соперник Украины сыграет в марте со сборной Польши
А с "сине-желтыми" - уже в июне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По данным официального сайт федерации футбола Польши, команда Чеслава Михневича в марте сыграет против Шотландии. Ранее эта игра не была запланирована.
В марте шотландцы должны были сыграть против Украины в рамках плей-офф отбора на Чемпионат мира. Однако из-за войны данный матч был перенесен на более поздний срок.
Из-за агрессии рф лишилась одного оппонента и Польша. Именно с Россией они должны были играть в марте, однако ФИФА отстранила их соперника.
Матч Шотландия - Польша пройдет 24-го марта в Глазго.
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