Премьер-министр Великобритании предложил отдать Украине Евро-2028

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон шокирован тем, что россия будет подавать заявку на проведение чемпионата Европы. Политик высмеял россиян, и более того, он предложил отдать Евро-2028 Украине.

"Я думаю, что идея проведения в россии любого футбольного турнира или любого культурного мероприятия прямо сейчас выходит за пределы сатиры. Я не могу поверить, чтобы кто-то серьезно рассмотрел их предложение, и лучшее из того, что возможно – чтобы все российские вооруженные силы немедленно вышли из Украины и, конечно, передали им турнир", – цитирует Джонсона The Athletic.

Напомним, что ранее УЕФА запретила российским командам участвовать в своих турнирах (Евро, Лига Наций, Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций). Идентичное решение приняла и ФИФА.