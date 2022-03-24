УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Премьер-министр Великобритании предложил отдать Украине Евро-2028
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Премьер-министр Великобритании предложил отдать Украине Евро-2028

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Отличная идея

Премьер-министр Великобритании предложил отдать Украине Евро-2028

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон шокирован тем, что россия будет подавать заявку на проведение чемпионата Европы. Политик высмеял россиян, и более того, он предложил отдать Евро-2028 Украине.

"Я думаю, что идея проведения в россии любого футбольного турнира или любого культурного мероприятия прямо сейчас выходит за пределы сатиры.

Я не могу поверить, чтобы кто-то серьезно рассмотрел их предложение, и лучшее из того, что возможно – чтобы все российские вооруженные силы немедленно вышли из Украины и, конечно, передали им турнир", – цитирует Джонсона The Athletic.

Напомним, что ранее УЕФА запретила российским командам участвовать в своих турнирах (Евро, Лига Наций, Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций). Идентичное решение приняла и ФИФА.

Читайте такжеУЕФА хочет отклонить заявку россии на проведение Евро в 2028 и 2032 годах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина война с Россией Борис Джонсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Athletic

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Romerik (YNWA)
24.03.2022 в 15:52
Воу, стоп стоп стоп. Не треба ще таких заяв. А то орки почують, і розбомблять всі стадіони...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...