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Премьер-министр Великобритании предложил отдать Украине Евро-2028
Отличная идея
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон шокирован тем, что россия будет подавать заявку на проведение чемпионата Европы. Политик высмеял россиян, и более того, он предложил отдать Евро-2028 Украине.
"Я думаю, что идея проведения в россии любого футбольного турнира или любого культурного мероприятия прямо сейчас выходит за пределы сатиры.
Я не могу поверить, чтобы кто-то серьезно рассмотрел их предложение, и лучшее из того, что возможно – чтобы все российские вооруженные силы немедленно вышли из Украины и, конечно, передали им турнир", – цитирует Джонсона The Athletic.
Напомним, что ранее УЕФА запретила российским командам участвовать в своих турнирах (Евро, Лига Наций, Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций). Идентичное решение приняла и ФИФА.
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