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Возможно, Украине играть против него. Шикарный гол Бэйла со штрафного в ворота Австрии

Чемпионат мира FIFA
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В сборной Гарет всегда крут

Возможно, Украине играть против него. Шикарный гол Бэйла со штрафного в ворота Австрии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

24-го марта стартовал плей-офф отборочного раунда на Чемпионат мира-2022. В одной из пар встречаются Уэльс и Австрия.

"Драконы" смогли открыть счет усилмями главной звезды - Гарет Бэйл шикарно исполнил штрафной. Вратарь лишь наблюдал за полетом мяча.

Отметим, что Украина может сыграть в финале плей-офф против победителя данной пары. В июне коллектив Петракова встретится с Шотландией.

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В статье: Австрия Гарет Бэйл Уэльс
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