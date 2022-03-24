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Возможно, Украине играть против него. Шикарный гол Бэйла со штрафного в ворота Австрии
В сборной Гарет всегда крут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
24-го марта стартовал плей-офф отборочного раунда на Чемпионат мира-2022. В одной из пар встречаются Уэльс и Австрия.
"Драконы" смогли открыть счет усилмями главной звезды - Гарет Бэйл шикарно исполнил штрафной. Вратарь лишь наблюдал за полетом мяча.
Отметим, что Украина может сыграть в финале плей-офф против победителя данной пары. В июне коллектив Петракова встретится с Шотландией.
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