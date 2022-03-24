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Отбор на ЧМ-2022. Уэльс прошел Австрию благодаря дублю Бейла

Чемпионат мира FIFA
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Определился потенциальный соперник сборной Украины

Отбор на ЧМ-2022. Уэльс прошел Австрию благодаря дублю Бейла

Getty Images/Global Images Ukraine

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Отбор на Чемпионат мира-2022

Плей-офф, полуфинал

"Кардифф Сити Стедиум" (Кардифф)

Главный арбитр: Симон Марчиняк (Польша)

Уэльс – Австрия 2:1

Голы: Гарет Бейл 25, 51 – Бен Дэвис 65 (авт.)

Уэльс: Хеннеси – Ампаду, Родон, Дэвис, Робертс – Уилсон, Аллен, Рэмси, Уильямс – Джеймс (Джонсон 88), Бейл (Мефам 90+3)

Австрия: Линдер – Зайвальд, Гинтереггер, Драгович, Алаба – Шлягер (Лазаро 78), Лаймер (Калайджич 56), Лайнер (Грегорич 89), Баумгартнер (Вайманн 78) – Забитцер – Арнаутович

Предупреждения: Уилсон 60 – Баумгартнер 24, Лайнер 88

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В статье: Австрия Гарет Бэйл Уэльс
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