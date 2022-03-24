Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отбор на ЧМ-2022. Уэльс прошел Австрию благодаря дублю Бейла
Определился потенциальный соперник сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат мира-2022
Плей-офф, полуфинал
"Кардифф Сити Стедиум" (Кардифф)
Главный арбитр: Симон Марчиняк (Польша)
Уэльс – Австрия 2:1
Голы: Гарет Бейл 25, 51 – Бен Дэвис 65 (авт.)
Уэльс: Хеннеси – Ампаду, Родон, Дэвис, Робертс – Уилсон, Аллен, Рэмси, Уильямс – Джеймс (Джонсон 88), Бейл (Мефам 90+3)
Австрия: Линдер – Зайвальд, Гинтереггер, Драгович, Алаба – Шлягер (Лазаро 78), Лаймер (Калайджич 56), Лайнер (Грегорич 89), Баумгартнер (Вайманн 78) – Забитцер – Арнаутович
Предупреждения: Уилсон 60 – Баумгартнер 24, Лайнер 88
Популярное сейчас
- Враг десять дней прощупывает границу Херсонской и Днепропетровской областей - Вилкул
- Состоялся первый полноценный обмен военнопленными. На родину возвращаются 29 украинцев
- Кулеба назвал страны, которые могут выступить гарантами безопасности Украины
- Италия - Северная Македония. Анонс и прогноз матча плей-офф за место на ЧМ на 24.03.2022
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
Новости по теме
- 17:34 Прогнозы на футбол На драконов – с динамитом. Уэльс – Дания. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЕВРО на 26.06.2021
- 12:54 Зарубежные Уэльс - Дания: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
- 10:38 Зарубежные Роналду, три голландца и два украинца в запасе. Символическая сборная группового этапа Евро-2020