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Отбор на ЧМ-2022. Уэльс прошел Австрию благодаря дублю Бэйла
Определился потенциальный соперник сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на Чемпионат мира-2022
Плей-офф, полуфинал
"Кардифф Сити Стедиум" (Кардифф)
Главный арбитр: Симон Марчиняк (Польша)
Австрийцы провалили отбор на Чемпионат мира в своем секстете, пропустив вперед даже Израиль. Благодаря победе в квартете Лиги наций подопечные Фоды получили вторую возможность, однако и ее упустили. Долгая пауза между международными матчами не пошла на пользу "дас тим".
Правда, гости хотели начать с блицкрига, как и подобает потомкам одного известного австрийского художника. Стартовые минуты были полностью за командой Фоды, но очень хороший момент они не использовали. Забитцер разрезной вертикальной передачей вывел Баумгартнера один на один с голкипером, но полузащитник, имея очень много времени перед вратарем, попал в штангу.
После активного старта австрийцев, инициативу перехватили хозяева. Одна из атак завершилась стандартом, который взялся исполнять Бэйл. Гарет разбежался в классическом для себя стиле и пробил точно в правую девятку – голкипер только провел мяч взглядом. Первый гол для Бэйла с прошлого сентября. Интересно, что тогда он тоже забил за сборную.
???????????????????????????? Gareth Bale, take a bow ????????????#WCQ pic.twitter.com/YBqs9jleMJ— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 24, 2022
В конце тайма команды обменялись моментами. Более опасный был у валлийцев, которые поймали соперника на очень быстрой контратаке: ее завершал Рэмси ударом в ближний правый угол, но голкипер потянул кончиками пальцев! Также сейвом ответил и Хеннесси, но не менее эффектным.
Валлийцы немного успокоились и пытались успокоить соперника. На старте второго тайма им это удалось: Бэйл забил после розыгрыша углового, послав мяч левой в правый угол ворот. Четвертый дубль Гарета за сборную.
To #TheRedWall. Always. #TogetherStronger | #WALAUT pic.twitter.com/yjIIGMYAp1— Wales ???????????????????????????? (@Cymru) March 24, 2022
Австрийцы пытались отыграться (а что еще им оставалось делать). Вышел даже нападающий Калайджич, но хорошие шансы гости найти не смогли. Отквитать один гол помогла нога Дэвиса, подкорректировавшая удар Забитцера мимо вратаря. Сегодня забивали только валлийцы.
К концу матча у гостей не было сил, а вот хозяева, наоборот, очень часто выбегали в контратаки. Больше всего это делал Джеймс, но он упустил три шанса, чтобы отличиться. Самый большой транжира этой игры.
Впереди на Уэльс ожидает кто-то из пары Украина/Шотландия. Этот матч перенесен на июнь. Надеемся, что тогда уже “сине-желтые” смогут выйти на еще одну британскую команду. Но будет ой как непросто – в Уэльса очень большие шансы пройти на Мундиаль впервые с 1958-го года.
Но точно то, что мы должны сделать: поблагодарить валлийцев за поддержку. Кстати, Уэльс проведет следующую игру с Чехией в рамках товарищеских международных спаррингов – часть из вырученных за билеты средств пойдет на гуманитарную помощь украинцам. Thanks!
UKRAINE ???????? WE STAND TOGETHER https://t.co/lRr9ku3Fyj#TogetherStronger pic.twitter.com/LYMwMKdjlK— Wales ???????????????????????????? (@Cymru) March 24, 2022
Уэльс – Австрия 2:1
Голы: Гарет Бейл 25, 51 – Бен Дэвис 65 (авт.)
Уэльс: Хеннеси – Ампаду, Родон, Дэвис, Робертс – Уилсон, Аллен, Рэмси, Уильямс – Джеймс (Джонсон 88), Бейл (Мефам 90+3)
Австрия: Линдер – Зайвальд, Гинтереггер, Драгович, Алаба – Шлягер (Лазаро 78), Лаймер (Калайджич 56), Лайнер (Грегорич 89), Баумгартнер (Вайманн 78) – Забитцер – Арнаутович
Предупреждения: Уилсон 60 – Баумгартнер 24, Лайнер 88
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