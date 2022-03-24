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Отбор на ЧМ-2022. Италия - Северная Македония 0:1. Апокалипсис 2.0
"Скуадра Адзурра" пролетает мимо второго Чемпионата Мира подряд
Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2022. Плей-офф
Палермо. "Ренцо Барбера"
Италия - Северная Македония 0:1
Гол: Трайковски 90+2
Италия: Доннарумма, Флоренци, Манчини (Кьеллини 89), Бастони, Эмерсон, Верратти, Жоржиньо, Барелла (Тонали 76), Берарди (Жоао Педро 89), Иммобиле (Лоренцо Пеллегрини 76), Инсинье
Северная Македония: Димитриевски, С. Ристовски, Вельковски (Ристевски 85), Муслиу, Алиоски, Адеми (Асковски 60), Николов (Спировски 60), Барди, М. Ристовски (Миовски 72), Чурлинов, Трайковски
Предупреждения: Спировски 80
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
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