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Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отбор на ЧМ-2022. Италия - Северная Македония 0:1. Апокалипсис 2.0

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

"Скуадра Адзурра" пролетает мимо второго Чемпионата Мира подряд

Отбор на ЧМ-2022. Италия - Северная Македония 0:1. Апокалипсис 2.0

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2022. Плей-офф

Палермо. "Ренцо Барбера"

Италия - Северная Македония 0:1

Гол: Трайковски 90+2

Италия: Доннарумма, Флоренци, Манчини (Кьеллини 89), Бастони, Эмерсон, Верратти, Жоржиньо, Барелла (Тонали 76), Берарди (Жоао Педро 89), Иммобиле (Лоренцо Пеллегрини 76), Инсинье

Северная Македония: Димитриевски, С. Ристовски, Вельковски (Ристевски 85), Муслиу, Алиоски, Адеми (Асковски 60), Николов (Спировски 60), Барди, М. Ристовски (Миовски 72), Чурлинов, Трайковски

Предупреждения: Спировски 80

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

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В статье: Италия Северная Македония Чемпионат Мира
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
24.03.2022 в 23:45
А хто розповідав, що ми тільки Македонців можемо перемогти Ти бач, а ЗУ круче ЗІ А я завжди казав, що один кожен забити може... Правда не завжди
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