Отбор на ЧМ-2022. Португалия - Турция 3:1. От сенсации спасла перекладина

Португалия далека от своих лучших образцов, и даже высокая самоотдача и понимание важности матча не решили проблему. Это, наверное, главный вывод.

Турция добавила в сравнении с Евро-2020, но ее оборона по-прежнему решето. Португальцы забили уже на старте после краткой пристрелки - Бернарду Силва пальнул в штангу, а Отавиу добил мяч в сетку, в отличие от остальных.

Вингер "Порту", к слову, был лучшим сегодня в составе "Селессау" - лучше Роналду, Бернарду, Бруну и прочих суперзвезд. Он всегда знал, когда отдать, куда открыться и что делать с мячом.

У турок таким игроком был Ченгиз Ундер - большинство атак шло через него. Где-то с 20-й и до 35-й минуты вингер "Марселя" так напрягал своих визави, что моменты у ворот Кошты возникали регулярно. Подвела реализация - Йылмаз, Кокчу, Кутлу, да и сам Ундер шансы не реализовали.

8 - Diogo Jota has scored eight goals in 2022 in all competitions, twice as many as Cristiano Ronaldo (4). Novelty. pic.twitter.com/iV7fWLN2QT

Этот был, пожалуй, первый ключевой момент матча. Португальцы в ответ забили в первой же приличной атаке - Отавиу нашел навесом голову Жоты, и дальше туркам было уже очень сложно.

Хотя, надо отдать должное, они старались, и даже были близкими к успеху. Во втором тайме хозяева вместо того, чтобы добивать оппонента, заиграли пассивно, а местами и безалаберно - конечно, Ундер это использовал. Его пас на выход Бураку на 65-й минуте был изумителен - и это 2:1.

Ну, а в конце португальцам уже откровенно повезло. Их победа висела на волоске после пенальти, который привез Фонте, сбивший Энеса Унала. К мячу подошел 36-летний Бурак - штатный пенальтист как сборной, так и "Лилля" - и… зарядил в перекладину. Вот это развязка!

“Every night and every day, I look at Messi’s penalties. They give me motivation to be a better bottler in these situations” - Burak Yilmaz pic.twitter.com/xI0AqEWpIX