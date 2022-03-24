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Отбор на ЧМ-2022. Португалия - Турция 3:1. От сенсации спасла перекладина
Победа есть, но игра оставляет желать лучшего
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Португалия далека от своих лучших образцов, и даже высокая самоотдача и понимание важности матча не решили проблему. Это, наверное, главный вывод.
Турция добавила в сравнении с Евро-2020, но ее оборона по-прежнему решето. Португальцы забили уже на старте после краткой пристрелки - Бернарду Силва пальнул в штангу, а Отавиу добил мяч в сетку, в отличие от остальных.
Вингер "Порту", к слову, был лучшим сегодня в составе "Селессау" - лучше Роналду, Бернарду, Бруну и прочих суперзвезд. Он всегда знал, когда отдать, куда открыться и что делать с мячом.
У турок таким игроком был Ченгиз Ундер - большинство атак шло через него. Где-то с 20-й и до 35-й минуты вингер "Марселя" так напрягал своих визави, что моменты у ворот Кошты возникали регулярно. Подвела реализация - Йылмаз, Кокчу, Кутлу, да и сам Ундер шансы не реализовали.
8 - Diogo Jota has scored eight goals in 2022 in all competitions, twice as many as Cristiano Ronaldo (4). Novelty. pic.twitter.com/iV7fWLN2QT— OptaJoao (@OptaJoao) March 24, 2022
Этот был, пожалуй, первый ключевой момент матча. Португальцы в ответ забили в первой же приличной атаке - Отавиу нашел навесом голову Жоты, и дальше туркам было уже очень сложно.
Хотя, надо отдать должное, они старались, и даже были близкими к успеху. Во втором тайме хозяева вместо того, чтобы добивать оппонента, заиграли пассивно, а местами и безалаберно - конечно, Ундер это использовал. Его пас на выход Бураку на 65-й минуте был изумителен - и это 2:1.
Ну, а в конце португальцам уже откровенно повезло. Их победа висела на волоске после пенальти, который привез Фонте, сбивший Энеса Унала. К мячу подошел 36-летний Бурак - штатный пенальтист как сборной, так и "Лилля" - и… зарядил в перекладину. Вот это развязка!
“Every night and every day, I look at Messi’s penalties. They give me motivation to be a better bottler in these situations” - Burak Yilmaz pic.twitter.com/xI0AqEWpIX— George (@TheNabMan) March 24, 2022
Турки, наверное, заслужили на дополнительное время, но что теперь говорить? В добавленное время португальцы забили еще и третий, когда соперник уже пошел ва-банк, и это был конец. Фаворит победил, как и ожидалось, но качество его игры вызвало вагон вопросов. Повезло, что в финале стыков "Селессау" ждет скромная Северная Македония - будь там соперник пожестче, ничего бы Роналду и Ко не светило.
Полуфинал плей-офф за место на ЧМ. Порту. "Драгау"
Португалия - Турция - 3:1
Голы: Отавиу, 15, Жота, 42, Нуньеш, 90+4 - Йылмаз, 65
Португалия: Диогу Кошта - Далот, Фонте, Данилу, Геррейру (Нуну Мендеш, 88) - Моутинью (Нуньеш, 88) - Отавиу (Леау, 89), Бруну Фернандеш (Карвалью, 80), Бернарду Силва - Роналду, Жота (Феликс, 71)
Турция: Чакыр - Кабак, Демирал, Союнчу - Челик (Языджи, 80), Кокчу (Токоз, 80), Чалханоглу, Кутлу (Дурсун, 90) - Ундер, Йылмаз, Актюркоглу (Унал, 66)
Предупреждения: Жота, 35, Моутинью, 86 - Челик, 34, Чалханоглу, 69, Демирал, 76, Токоз, 90+5
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