Отбор на ЧМ-2022. Швеция дожала упорных чехов в экстра-тайме

Отбор на ЧМ. Европа

Стыковой матч, полуфинал

Швеция – Чехия 1:0

Гол: Квайсон (110)

Швеция: Ольсен – Ульссон (Бенгтссон, 62), Нильссон, Линделёф, Даниэльссон – Форсберг (Эланга, 115), Экдаль (Сванберг, 72), Олссон (Чельстрём, 107), Классон (Квайсон, 62) – Исак (Хеландер, 115), Кулушевски

Чехия: Вацлик – Садилек (Сикора, 90+2), Голеш, Брабец, Зима – Соучек, Барак (Крейчий, 90+2) – Янкто (Матею, 76), Гложек (Лингр, 111), Масопуст (Гавел, 76) – Кухта (Пекгарт, 83)

Предупреждения: Нильссон (46), Классон (52), Экдаль (60), Олссон (104), Чельстрём (114) – Голеш (68), Зима (71), Соучек (85), Матею (90+2)

Швеция и Чехия устроили настоящую битву, выявив сильнейшего лишь в экстра-тайме. С этим помог единственный гол Робина Квайсона на 110-й минуте. В эти два часа на поле царили лишь напряжение и предельная самоотдача, а фолы и предупреждения заменили голевые моменты. В футбольном смысле дуэль выдалась весьма сухенькой, но иначе в матче плей-офф быть и не могло.

Ещё до начала матча всё говорило в пользу шведов. Родные трибуны “Френдс Арены” с 50-тысячным аншлагом, а также куча потерь в составе соперника. Патрику Шику с его 20 голами в 20 матчах Бундеслиги в любом случае нет достойной замены, но в лазарете оказался даже его резервист Матей Выдра. Моторный Влад Цоуфал из “Вест Хэма”, и основные центрбеки Челустка и Кудела – не было никого. Ярославу Шилгавы пришлось изрядно постараться, чтобы выставить более-менее приличный состав. У “сине-жёлтых” же отсутствовал лишь Златан Ибрагимович, но для этой команды это даже скорее плюс.

Пара шустрых форвардов Исак и Кулушевски подарили самые яркие эпизоды матча в первые полчаса. Сначала форвард “Реал Сосьедада” неплохо выскочил на ближнюю штангу при угловом, но ударил выше. Вскоре Исака снова подвела высота – на этот раз он слишком низко подал на Кулушевского, и новый Златан не сумел произвести прицельный выстрел головой. Единственный реальный момент был у Деяна на 28-й минуте, когда Классон нашёл вингера “Тоттенхэма” остроумной передачей, но Кулусевски в панике пульнул мяч мимо дальнего угла Вацлика.

Линделёф подхватил болезнь Магуайра, и едва не привёз в простой ситуации с аута гостей, но его партнёр по обороне Нильсон вовремя подстраховал защитника “Ман Юнайтед” и предотвратил удар. В перерыве Чехия подправила некоторые недочёты в обороне, и надёжно закрылась на второй тайм. Кроме попыток обострений от умницы Эмиля Форсберга игра была насквозь мёртвой – и это большая заслуга как тренера гостей Шилгавы, так и Соучека с Садилеком, 10 раз вернувшим мяч своей команде в этот вечер вдобавок к 7 выносам. И нули по итогам 90 минут.

На экстра-тайм сил Чехии уже не хватил, хотя сражались славяне всё равно очень достойно. Разница в классе после серии обоюдных замен стала ещё ярче – гостям просто некем было усилить игру. А вот Яну Андерссону было. Робин Квайсон здорово освежил игру, и в конце концов довёл до ума одну-единственную комбинацию своей команды, и принёс ей победу. Форвард “Майнца” дважды остроумно обыгрался в стеночку с партнёром, и после передачи Исака уверенно пробил Вацлика на старте четвертого тайма за сегодня. 1:0. Шведы таки выстрадали свою путёвку в финал.