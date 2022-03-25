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Манчини: Поражение от Северной Македонии самое большое разочарование в моей карьере

Чемпионат мира FIFA
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Итальянцы сенсационно вылетели из квалификации ЧМ

Манчини: Поражение от Северной Македонии самое большое разочарование в моей карьере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение команды от Северной Македонии (0:1) в матче стыкового турнира ЧМ-2022.

"Разочарование огромное, но у этой сборной может быть большое будущее. Сегодня я забочусь о своих футболистах еще больше, чем в июле. В этот момент большие трудности.

Победа на Евро была лучшей, что случилось со мной в моей профессиональной карьере. А это мое самое большое разочарование. В футболе попадаются невероятные вещи, это одна из них. Мы сделали все, чтобы победить.

Наш триумф на Евро был полностью заслуженным. Но потом часть удачи, которую мы имели на турнире, превратилась в тотальное и полное невезение. Такое впечатление, что пропустить гол на последней минуте уместно.

Это команда с отличными игроками, и я очень переживаю за них. Что касается моего будущего, то сначала должно пройти немного времени", – сказал Манчини.

Читайте такжеМундиаль без чемпиона Европы. Италия - Северная Македония 0:1. Видео гола и обзор матча
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В статье: Роберто Манчини Италия Северная Македония
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