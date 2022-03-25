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Манчини: Поражение от Северной Македонии самое большое разочарование в моей карьере
Итальянцы сенсационно вылетели из квалификации ЧМ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение команды от Северной Македонии (0:1) в матче стыкового турнира ЧМ-2022.
"Разочарование огромное, но у этой сборной может быть большое будущее. Сегодня я забочусь о своих футболистах еще больше, чем в июле. В этот момент большие трудности.
Победа на Евро была лучшей, что случилось со мной в моей профессиональной карьере. А это мое самое большое разочарование. В футболе попадаются невероятные вещи, это одна из них. Мы сделали все, чтобы победить.
Наш триумф на Евро был полностью заслуженным. Но потом часть удачи, которую мы имели на турнире, превратилась в тотальное и полное невезение. Такое впечатление, что пропустить гол на последней минуте уместно.
Это команда с отличными игроками, и я очень переживаю за них. Что касается моего будущего, то сначала должно пройти немного времени", – сказал Манчини.
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