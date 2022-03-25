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Верратти - о вылете Италии: Так трудно превратиться из героя в ноль
Итальянцы пропустят второй чемпионат мира подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Италии Марко Верратти прокомментировал фиаско своей команды в полуфинальной стыковой игре отбора к ЧМ-2022 от Северной Македонии (0:1).
"Это сложно принять. Я думаю, что мы доминировали в этом матче и должны были побеждать. Мы должны были победить. Нам необходимо было открыть счет еще в начале встречи и закрыть этот вопрос. Это футбол, здесь важно быть владеть инстинктами убийцы и быть безжалостным. Просто это тяжело объяснить. Это был кошмар.
Взглянув друг на друга в раздевалке, мы увидели, что у нас были игроки, которые должны были принять участие в предстоящем турнире, но сейчас мы говорим о катастрофе. Так трудно превратиться из героя в ноль. Мы пережили вместе особые времена, и я всегда буду гордиться своими товарищами по команде. Это футбол, нужно было просто забивать. Нам это не удалось, но мы отдали все, что у нас было. Этого оказалось мало.
Сейчас мы должны задать себе вопросы. В чем-то нам не повезло, но для привлечения удачи необходимо прилагать большие усилия", — приводит слова Верратти Football Italia.
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