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Тренер Северной Македонии: Мы выиграли в итальянском стиле
Македонцы преподнесли самую большую сенсацию этого раунда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски поделился эмоциями после победы над Италией (1:0) в полуфинальном стыковом матче за выход на ЧМ-2022.
"Мы выиграли у них в итальянском стиле. Забили, сделав всего два удара по воротам. Я очень рад этой победе и горжусь своими игроками.
Эльмас вернется к финалу "стыков" и усилит нашу команду. Очень рад за Трайковски. Мы планировали сыграть именно так. Знаем, что у Италии прекрасная команда, которая состоит из одних чемпионов, но мы сыграли, как должны были. Мы знаем свои сильные стороны. Перед игрой я попросил ребят, чтобы они постарались получить удовольствие, и им это удалось!", - цитирует Милевски пресс-служба УЕФА.
Теперь в решающем поединке за выход на мундиаль Северная Македония сыграет с Португалией, которая выбила Турцию (3:1).
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