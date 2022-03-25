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Футболисты сборной США опозорились в матче с Мексикой и стали героями мемов

Чемпионат мира FIFA
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С кем не бывает.

Футболисты сборной США опозорились в матче с Мексикой и стали героями мемов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Отбор к чемпионату мира в зоне КОНКАКАФ выходит на финишную прямую.

Одним из центральных матчей сегодняшней ночи было противостояние США и Мексики.

К сожалению для болельщиков на стадионе, игра закончилась без голов.

Впрочем, у американцев был шанс вырвать победу.

Во первом тайме момент был у главной звезды гостей..

После прострела с фланга Кристиану Пулишичу оставалось просто реализовать убойный момент.

А вот с этим у вингера "Челси" внезапно возникли проблемы.

Но еще круче отличился Жордан Сибачу.

Во второй половине матча молодая звезда американцев Джованни Рейна сделал прекрасную передачу вдоль ворот на форварда "Янг Бойз", но тот не смог даже попасть по воротам.

Конечно же, интернет тут же отреагировал на этот фейл футболиста.

В США сравнивают этот момент с моментом из финала НБА 2018 года, когда баскетболист "Кливленда" Джей Ар Смит запутался во времени и вместо броска по кольцу в нужный момент решил побежать в другую сторону.

Реакция товарища Смита по команде ЛеБрона Джеймса была очень похожа на реакцию Рейны на промах Сибачо.

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В статье: Кристиан Пулишич Чемпионат мира 2022
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