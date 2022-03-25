Жоржиньо: Незабитые пенальти в ворота Швейцарии будут преследовать меня до конца жизни

Футболист "Челси" и сборной Италии Жоржиньо Фрелло прокомментировал вылет "Скуадры Адзурры" в матче отбора на чемпионат мира с Северной Македонией (0:1). Цитирует хавбека портал Football Italia.

Напомним, в двух поединках группового этапа против Швейцарии Жоржиньо не забил два пенальти. Именно из-за этого Италия не квалифицировалась на ЧМ с первого места. Во время интервью полузащитник с трудом сдерживал слезы.