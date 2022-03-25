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Жоржиньо: Незабитые пенальти в ворота Швейцарии будут преследовать меня до конца жизни
Это нормально, когда твоя команда не выходит на Мундиаль
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболист "Челси" и сборной Италии Жоржиньо Фрелло прокомментировал вылет "Скуадры Адзурры" в матче отбора на чемпионат мира с Северной Македонией (0:1). Цитирует хавбека портал Football Italia.
Напомним, в двух поединках группового этапа против Швейцарии Жоржиньо не забил два пенальти. Именно из-за этого Италия не квалифицировалась на ЧМ с первого места. Во время интервью полузащитник с трудом сдерживал слезы.
"Трудно объяснить, что произошло. Это очень больно. Мы всегда доминировали в таких матчах и создавали очень много моментов. К сожалению, нам не удалось их реализовать. Небольшие ошибки изменили ситуацию. Незабитые пенальти в ворота Швейцарии? Они будут преследовать меня до конца жизни. Этот груз всегда будет со мной, будет давить на меня. Болельщики говорят, что нужно поднять голову и продолжать, однако сейчас ситуация давит на меня".
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