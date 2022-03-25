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"Такие матчи — это своего рода финалы". Сантуш о победе над Турцией
Теперь португальцы сосредоточатся на Северной Македонией
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Турцией (3:1) в полуфинальном стыковом матче за выход на ЧМ-2022.
"Я всегда говорил, что такие матчи — это своего рода финалы. В финалах всегда нелегко. Мы выиграли первый и теперь должны выиграть второй. На нем и сосредоточимся.
Этот матч уже в прошлом. Теперь надо сфокусироваться на Северной Македонии. Нас ждет непростой матч. Если им удалось победить Италию, он не может быть простым", - приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА со ссылкой на RTP.
Напомним, Португалия в полуфинале стыковых матчей обыграла Турцию, а Северная Македония одолела Италию (1:0). Финальная игра между командами за право участия на мундиаль состоится в Португалии 29 марта.
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