Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Турцией (3:1) в полуфинальном стыковом матче за выход на ЧМ-2022.

"Я всегда говорил, что такие матчи — это своего рода финалы. В финалах всегда нелегко. Мы выиграли первый и теперь должны выиграть второй. На нем и сосредоточимся.

Этот матч уже в прошлом. Теперь надо сфокусироваться на Северной Македонии. Нас ждет непростой матч. Если им удалось победить Италию, он не может быть простым", - приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА со ссылкой на RTP.

Напомним, Португалия в полуфинале стыковых матчей обыграла Турцию, а Северная Македония одолела Италию (1:0). Финальная игра между командами за право участия на мундиаль состоится в Португалии 29 марта.