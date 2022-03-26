Те же грабли Манчини и Италии. Адзурри вновь остались без Мундиаля

Впервые в истории сборная Италии не пробилась на два Чемпионата Мира подряд. Победа на Евро вытащила её со дна депрессии, на которое упала из-за невыхода на Мундиаль-2018, но менее чем через девять месяцев после неё кальчо вновь на дне. Тот грандиозный успех теперь кажется исключением. А нынешний провал - даже более громким, чем в 2017-ом. Ведь к нему привели домашние неудачи против сборных Швейцарии, Болгарии и Северной Македонии, а не Испании и Швеции.

Без династий

У Италии не получается создавать династии. Большие успехи и провалы чередуются слишком часто. Невыход из группы на Чемпионате Мира-1966 из-за поражения от Северной Кореи и победа на Евро-1968, финал ЧМ-1970 и невыход на Евро-1972, победа на ЧМ-1982 и невыход из группы на Евро-1984, невыход на Евро-1992-финал ЧМ-1994-невыход из группы на Евро-1996. Финал Евро-2000-вылет от Южной Кореи в 1/8 финала ЧМ-2002. Невыход из группы на Евро-2004-победа на ЧМ-2006. Невыходы из групп на ЧМ-2010 и -2014 и финал Евро-2012.

Причины? Ранее такой можно было считать оборонительный футбол. Для игры от обороны нужны предельная организация и мотивация, отличная физическая форма. А такие сохранять на протяжении долгого времени трудно. Да и сборная, не вышедшая на Чемпионаты Мира-2018 и -2022, а между ними выигравшая Евро, играет как раз в атакующий футбол, основанный на контроле мяча.

Ближе к истине психологическое объяснение. Помощник Роберто Манчини Альбериго Эвани заявлял, что итальянцы сильнее всего, когда прижаты к стенке. Евро-1968 "Скуадра Адзурра" выигрывала после позора Северной Кореи, который тогда восприняли очень болезненно. Чемпионаты Мира-1982 и -2006 - после коррупционных скандалов Тотонеро и Кальчополи, опустивших репутацию кальчо ниже плинтуса. Успехи на Евро-2012 и -2020 пришли после провалов на Чемпионатах Мира, которые восприняли как конец эры, а то и кальчо вовсе.

Раймондо Де Магистрис из TuttoMercatoWeb писал вчера: "Когда английские фанаты пели It’s Coming Home, они давали нам необходимый импульс, злость. Никто не сравнится с нами в такие моменты. Но какие мы в нормальной ситуации? Каков наш уровень, когда нет эйфорического бедлама, позволяющего пережить незабываемые ночи как в Берлине и Лондоне"?

Возможно, причина в том, что итальянцы в футболе весьма консервативны и не любят меняться. В том числе и кадрово. Энцо Беарзот, Арриго Сакки, Марчелло Липпи, Чезаре Пранделли на следующий свой крупный турнир везли героев предыдущего, категорически не желая замечать их плохую форму и прорыв других игроков. На те же грабли наступил и нынешний тренер.

Без свежести

В мартовском вызове Манчини оперся на победителей Евро, объяснив это острым недостатком времени для адаптации новых игроков. При том, что в январе у него были сборы в Коверчано. При том, что лучший бомбардир Серии А Чиро Иммобиле в сборной всегда разочаровывает, а молодые форварды Распадори и Скамакка как раз в отличной форме. Новичком же в атаке стал спешно натурализованный 30-летний бразилец Жоао Педро. Он вышел на поле против македонцев на 89-ой минуте. А Иммобиле заменили на 77-ой на опорника.

Лоренцо Инсинье играл, несмотря на плохую форму и всего один гол с игры за "Наполи" в этом сезоне. А играющий отлично там же Политано так и остался в запасе. Жоржиньо и Верратти переживают слабые сезоны в "Челси" и ПСЖ, Барелла выглядит крайне уставшим в "Интере". Но играли они, а не отлично выглядящие сейчас Сандро Тонали из "Милана", Лоренцо Пеллегрини из "Ромы". Играл второй правый защитник "Милана" Флоренци, при том, что первый правый защитник "россонери" Калабрия даже не вызван в сборную.

Конечно, можно попробовать оправдать Манчини травмами правого вингера Кьезы, защитника Ди Лоренцо, левого Спинаццолы, лидеров центра обороны Бонуччи и Кьеллини. С первыми тремя Италия потеряла свой главный козырь с Евро - скорость, интенсивность, давление на флангах. Но ведь осенью, когда почти все они были, "адзурри" играли все так же заторможенно, не переиграли дома Болгарию и в гостях Северную Ирландию, дважды не переиграли Швейцарию. А Бонуччи и Кьеллини в целом проводят ужасный сезон, постоянно травмированы.

Можно оправдать тренера двумя смазанными пенальти Жоржиньо против швейцарцев, что, как сам игрок заявил, будет преследовать его до конца жизни. Но в целом сборная не выглядела хорошо. Даже на самом Евро в плей-офф начали проявляться её проблемы, потеря скорости и остроты. Тогда она дожала на характере, на энтузиазме, на физической готовности. Но затем выключилась, плыла по течению. Не понимая, что её запас прочности очень невелик и ей нужно каждый матч играть на сто процентов.

Потери побед против Болгарии, Швейцарии, провальный дебют против Испании в Лиге Наций, пропущенный в четверг на 92-ой минуте - это уже признаки отсутствия характера. А заявления Манчини в среду о том, что сборная не должна была быть здесь и собирается выиграть Чемпионат Мира, свидетельствовали о расхолаживании, о ментальной неготовности играть плей-офф, о непонимании ситуации.

Да и атмосфера вокруг, в отличие от Евро, не помогала, а мешала. Как отчаянные призывы Федерации к Серии А перенести тур лиги, чтобы подготовиться к матчам сборной, грызня между ними с обвинениями в том, что клубы саботируют сборную. Как перенос матча в Палермо, подальше от стадионов Топ-команд (чтобы избежать свиста собственных болельщиков по клубным причинам, как в октябре в адрес Джанлуиджи Доннаруммы в Милане).

Кроме того, если убрать 5:0 над Литвой, в девяти последних матчах, начиная с полуфинала Евро, Италия забила всего семь мячей и победила в основное время лишь однажды. Причем шесть из этих семи забила со "стандартов" либо ударами издали. В позиционной атаке, в комбинационной игре она была очень слаба. Осенью даже аутсайдеры уже раскусили её. Отдать мяч, уйти глубоко в оборону, плотно перекрыть и следить, как "Скуадра Адзурра" беспомощно стерильно пасует без способности обострить и ускориться.

И никаких других решений Манчини не искал, каждый раз оправдываясь статистикой. Вот и после Северной Македонии он говорил о 32:4 по ударам по воротам, 65:35 по владению мячом. Отказываясь видеть, что из 32-ух лишь пять попали в створ и все стали лёгкой добычей для вратаря. Он и Кьеллини с осени говорили прежде всего об отсутствии везения. Не видя реальных системных проблем.

Без планов

Названные локальные причины провала важны и существенны. Но прежде всего следует говорить о глобальной причине. Итальянский футбол слаб. Победа на Евро была исключением, сенсацией. А невыход из группы на Мундиале-2014 и невыход на два последующих вообще - закономерность. Слабость отлично видна и по постоянной грызне чиновников, и по ветхости инфраструктуры, и по провалам в Еврокубках, в частности, уже второму сезону подряд без итальянских команд в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

Деньги как раз есть. С 2017-го года, согласно исследованию CIES, Италия вторая в Европе по отрицательному трансферному сальдо - 910 миллионов евро. Третья по расходам на трансферы с совсем небольшим отставанием от Испании. То есть должна преуспевать в Еврокубках примерно на её уровне. Но на самом деле к ней даже не приближается. Что говорит о крайне неэффективном управлении. Возможно, даже коррумпированном, если вспомнить о нынешних расследованиях против "Ювентуса", "Интера", "Наполи".

Фабио Капелло указывает и на другие проблемы. "Итальянский футбол 15 лет имитирует Гвардиолу. Из-за чего у нас нет вертикальных пасов и физической мощи, нет привычки к единоборствам, мы не готовы к высоким скоростям. Мы страна пасов назад вратарю. Но у нас никогда не будет испанской техники. Мы должны идти не по испанскому, а по немецкому пути. Как "Аталанта". Посмотрите на её успехи! Начали играть так "Фиорентина" и "Дженоа".

Он, а также Арриго Сакки, особо отмечает недостаток молодёжи. В итальянских командах 65 процентов легионеров, и даже в юношеских - 30. Они просто дешевле, чем итальянцы. Потому база итальянских игроков крайне мала.

Де Магистрис продолжает: "Мы виновны в технико-конкурентной неадекватности, но прежде всего в эгоизме, поверхностности, рискованности. Мы на периферии главной футбольной Европы и не идём тем же темпом, что и она. Наша лига опирается на атаку, но по уровню и стилю больше напоминает голландскую, чем английскую. Мы хотим реформ лишь на словах. Говорим, что изменим все, но не изменяем ничего".

Стефано Баригелли из Gazzetta Dello Sport согласен. "Победа на Евро была лишь счастливой интерлюдией между годами разочарований сборной и клубов. У нас нет ни планов, ни смелости изменить. Мы даже не знаем, с чего начать. Мы уже давно не главные герои, а бурные зрители футбола, бегущего быстро и не ждущего нас".

Что дальше? В Федеркальчо заявили, что желают оставить Манчини. Он же сам сообщит о своём решении после товарищеского матча против Турции во вторник. Так что далі буде...

Фото - Ansa