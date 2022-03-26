Месси забил впервые за полтора месяца. Его Аргентина легко разбила Венесуэлу

Аргентина уже давно обеспечила себе место на ЧМ-2022, а Венесуэла потеряла всякие шансы туда попасть, так что это была своего рода тренировка с повышенной ответственностью.

Аргентинцы, как и полагается фавориту, не просто победили, а разгромили слабого оппонента. Прежде всего, героями выступили Родриго де Пауль из "Атлетико" (2 ассиста) и Анхель Ди Мария из "ПСЖ" (гол и ассист).

Отметился забитым мячом также и Лео Месси. Для живой легенды футбола этот гол - первый с 6 февраля, представьте себе.

Благодаря победе Аргентина сохранила теоретические шансы обойти Бразилию в таблице и выиграть отбор в Южной Америке, но, если честно, это совершенно неважно - настоящие разборки будут уже в Катаре.

Отбор на ЧМ. Аргентина - Венесуэла - 3:0

Голы: Нико Гонсалес, 35, Ди Мария, 79, Месси, 82