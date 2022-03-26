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Итальянская федерация уговаривает Манчини остаться в сборной после невыхода на ЧМ
Кажется, Роберто сам хочет уйти
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина сегодня встретится с главным тренером сборной Роберто Манчини и предложит ему остаться на посту.
Об этом в твиттере пишет авторитетный итальянский журналист и инсайдер Николо Скира.
По его информации, уйти после сенсационного поражения от Северной Македонии (0:1) и невыхода на чемпионат мира желает сам тренер.
Если Роберто все же покинет сборную Италии, приоритетная кандидатура ему на замену - Фабио Каннаваро. Далеко за ним - Клаудио Раньери, Андреа Пирло и даже тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби.
Oggi il Presidente #FIGC Gabriele #Gravina sarà a Coverciano per parlare con Roberto #Mancini: obiettivo convincere il CT a non dimettersi dopo Turchia-Italia. In caso di addio del Mancio resta in pole Fabio #Cannavaro. Alternative #Pirlo, #Ranieri e #DeZerbi. #calciomercato https://t.co/5rcXZh3hZu— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 26, 2022
Напомним, Манчини тренирует Италию с 2018 года. Под его руководством команда выдала рекордную серию матчей без поражений и выиграла Евро-2020.
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