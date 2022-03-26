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Итальянская федерация уговаривает Манчини остаться в сборной после невыхода на ЧМ

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Кажется, Роберто сам хочет уйти

Итальянская федерация уговаривает Манчини остаться в сборной после невыхода на ЧМ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина сегодня встретится с главным тренером сборной Роберто Манчини и предложит ему остаться на посту.

Об этом в твиттере пишет авторитетный итальянский журналист и инсайдер Николо Скира.

По его информации, уйти после сенсационного поражения от Северной Македонии (0:1) и невыхода на чемпионат мира желает сам тренер.

Если Роберто все же покинет сборную Италии, приоритетная кандидатура ему на замену - Фабио Каннаваро. Далеко за ним - Клаудио Раньери, Андреа Пирло и даже тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби.

Напомним, Манчини тренирует Италию с 2018 года. Под его руководством команда выдала рекордную серию матчей без поражений и выиграла Евро-2020.

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В статье: Роберто Манчини Италия
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