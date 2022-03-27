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Тренер сборной Египта Кейруш: Я один из 10 лучших тренеров мира

Чемпионат мира FIFA
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Карлуш Кейруш выводил на Чемпионаты мира уже 4 разные сборные

Тренер сборной Египта Кейруш: Я один из 10 лучших тренеров мира

Фото: 17Blogs

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш над интервью после победы над Сенегалом со счетом 1:0 в первом матче полуфинала отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

"Я не вижу причин быть недовольным или расстроенным. Мы только что обыграли чемпионов Африки. В ответном матче мы будем вовсю защищать свое преимущество в счете.

У меня за плечами уже 44 года работы тренером сборных, более 2000 игр. Я единственный тренер, выводивший 4 разные страны на Чемпионат мира, и я один из 10 лучших тренеров мира".

У Карлоша Кейруша 3 трофея на профессиональном уровне в качестве главного тренера: Кубок и Суперкубок Португалии с лиссабонским "Спортингом", а также Суперкубок Испании с мадридским "Реалом".

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В статье: Карлуш Кейруш Национальная сборная Египта Чемпионат мира 2022 отбор к ЧМ-2022
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