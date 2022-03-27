Тренер сборной Египта Кейруш: Я один из 10 лучших тренеров мира

Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш над интервью после победы над Сенегалом со счетом 1:0 в первом матче полуфинала отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

"Я не вижу причин быть недовольным или расстроенным. Мы только что обыграли чемпионов Африки. В ответном матче мы будем вовсю защищать свое преимущество в счете.

У меня за плечами уже 44 года работы тренером сборных, более 2000 игр. Я единственный тренер, выводивший 4 разные страны на Чемпионат мира, и я один из 10 лучших тренеров мира".

У Карлоша Кейруша 3 трофея на профессиональном уровне в качестве главного тренера: Кубок и Суперкубок Португалии с лиссабонским "Спортингом", а также Суперкубок Испании с мадридским "Реалом".