Манчини: Италия могла бы выиграть чемпионат мира

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подтвердил, что не уйдет в отставку, несмотря на вылет из квалификации к чемпионату мира в Катаре. Менеджер уверен, что национальная была в силах выиграть турнир.

На пресс-конференции перед товарищеским матчем Италии с Турцией Манчини сказал следующее:

"Я разговаривал с президентом (итальянской футбольной ассоциации) Габриэле Гравиной, у нас одинаковые взгляды на все", — сказал Манчини

"Мы еще поговорим об этом после игры, мы спокойно подумаем, что нужно улучшить на будущее".

Поскольку я еще молод, я хочу выигрывать чемпионаты Европы и мира, мне все еще нужно время, чтобы добиться последнего. Мне нравится моя работа, я знаю, что могу сделать.

Можно посмотреть на потенциал молодых игроков. Нынешняя команда, с некоторыми улучшениями, могла выиграть чемпионат мира. Есть много вещей, которые нам нужно просмотреть, и конечно, мы что-то изменим в следующих играх.

Мы должны нацелиться на Евро через два года и готовить команду к квалификации. Это наша работа", – приводит слова Роберто Goal.com.

Напомним, что Манчини возглавил сборную в 2018 году, и у него осталось еще четыре года по контракту.