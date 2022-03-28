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Манчини: Италия могла бы выиграть чемпионат мира
Менеджер не уйдет в отставку
Фото: twitter.com/Azzurri
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подтвердил, что не уйдет в отставку, несмотря на вылет из квалификации к чемпионату мира в Катаре. Менеджер уверен, что национальная была в силах выиграть турнир.
На пресс-конференции перед товарищеским матчем Италии с Турцией Манчини сказал следующее:
"Я разговаривал с президентом (итальянской футбольной ассоциации) Габриэле Гравиной, у нас одинаковые взгляды на все", — сказал Манчини
"Мы еще поговорим об этом после игры, мы спокойно подумаем, что нужно улучшить на будущее".
Поскольку я еще молод, я хочу выигрывать чемпионаты Европы и мира, мне все еще нужно время, чтобы добиться последнего. Мне нравится моя работа, я знаю, что могу сделать.
Можно посмотреть на потенциал молодых игроков. Нынешняя команда, с некоторыми улучшениями, могла выиграть чемпионат мира. Есть много вещей, которые нам нужно просмотреть, и конечно, мы что-то изменим в следующих играх.
Мы должны нацелиться на Евро через два года и готовить команду к квалификации. Это наша работа", – приводит слова Роберто Goal.com.
Напомним, что Манчини возглавил сборную в 2018 году, и у него осталось еще четыре года по контракту.
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