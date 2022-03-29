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Эриксен в качестве капитана вернется на стадион, на котором с ним произошел несчастный случай

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Красивый момент.

Эриксен в качестве капитана вернется на стадион, на котором с ним произошел несчастный случай

Tim Goode (Pa Photos)

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сборная Дании в Копенгагене проведет товарищеский матч с командой Сербии.

Игра состоится на стадионе "Паркен".

Именно здесь, 12 июня 2021 года футбольные фанаты пережили ужасные мгновения, когда звезда датчан Кристиан Эриксен упал без чувств во время игры с Финляндией на чемпионате Европы.

К счастью, худшего удалось избежать - но футболист за эти месяцы прошел долгий путь восстановления, морального и физического (и даже технического, если учесть установленный кардиовертер-дефибриллятор).

Сейчас игрок возвращается на арену, где ему пришлось пережить худшие моменты в жизни.

И возвращается Кристан с гордо поднятой головой.

Уже стало известно, что полузащитник "Брентфорда" выведет свою команду на игру с капитанской повязкой.

Также стоит отметить, что Эриксен уже успел провести первый матч за сборную после возвращения - и сразу забил гол, спустя две минуты после появления на поле.

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В статье: Кристиан Эриксен Национальная сборная Дании
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