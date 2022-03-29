Салах в пролете: Гана и Сенегал вышли на чемпионат мира-2022

В первом матче в Аккре нигерийцы имели преимущество, но не реализовали свои шансы - даже в створ толком не пробили, и "автобус" Ганы устоял.

Сегодня "Суперорлы" сделали ряд замен и выглядели уже агрессивнее, чем на чужом поле, однако их подвел голкипер. Фрэнсис Узохо пропустил "под собой" мяч после несложного дальнего выстрела Томаса Партея.

Поскольку в Африке правило выездного гола еще работает, Нигерии нужно было забить уже дважды, чтобы выходить на ЧМ, и с этой задачей команда не справилась. Вышло только сравнять счет - Трост-Эконг забил с пенальти. Позже еще трижды мог отличаться Осимхен, но его гол отменил VAR (по делу); еще дважды Виктор сам смазал с убойных позиций.

Как итог - Нигерия пролетела мимо ЧМ впервые с 2006 года. Гана же наоборот вернулась на мундиаль после отсутствия в 2018-м, но для нейтральных фанатов это так себе новость. Кажется, текущий созыв "Черных звезд" умеет только в "автобус".

Нигерия - Гана - 1:1 (первый матч 0:0)

Голы: Трост-Эконг, 22 (с пенальти) - Партей, 10

Справедливость восторжествовала, пусть и в серии пенальти - вот и все, что можно сказать про этот матч.

Сенегал играл лучше и в Каире, проиграв во многом из-за невезения. Сегодня команде Алиу Сиссе опять не улыбалась удача - она быстро сравняла счет в массированной атаке на 4-й минуте, но дальше мяч упорно отказывался идти в ворота.

Египет вообще не предлагал контригры - у Салаха сегодня не пошло, а кроме него особо и некому. В результате "Фараоны" только отбивались.

По-хорошему, их "автобусу" должен был наступить конец еще в первом экстра-тайме, но сенегальцы дважды неизвестно как умудрились промазать метров с 5-7.

В итоге пришлось бить пенальти, как уже было с этими сборными в недавнем финале КАН. Результат - тот же, что и тогда, только на сей раз Египет пробивал еще хуже. Даже Салах и тот пальнул выше перекладины - это был точно не его день. А вот Мане и играл активно, и пенальти решающий забил - настоящий король Сенегала.

Для "Львов Теранги" это второй выход на ЧМ кряду - напомним, в 2018 году они заняли третье место в группе. С тех пор команда Алиу Сиссе стала еще сильнее, опытнее, так что на сей раз ждем от нее плей-офф.

Сенегал - Египет - 1:0, по пен. 3:1 (первый матч - 0:1)

Гол: Фати, 4 (автогол)