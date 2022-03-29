Международный товарищеский матч

Амстердам, Йохан Кройф Арена

Нидерланды – Германия 1:1

Голы: Бергвейн (68) – Мюллер (45+1)

Нидерланды: Флеккен – Блинд, ван Дейк, де Лигт – Маласиа (Аке, 74), Ф. де Йонг, Копмейнерс (Вейналдум, 46), Дюмфрис – Бергейс (Классен, 58) – Депай, Мален (Бергвейн, 58)

Германия: Нойер – Раум, Н. Шлоттербек, Рюдигер, Керер (Хенрикс, 79) – Гюндоган, Мусиала (Нойхаус, 69) – Сане (Дракслер, 86), Хавертц (Брандт, 69), Мюллер – Вернер (Л. Нмеча, 79)

Предупреждения: Депай (29), Ф. де Йонг (86) – Раум (83), Рюдигер (89)

На выходных после победы над Израилем (2:0) Ханси Дитер Флик стал первым тренером в истории Бундестим, стартовавшим с восьми кряду побед у руля сборной. Для того чтобы остановить победоносную серию Флика понадобился другой экс-коуч “Баварии” – дедушка Луи ван Гал. Сегодня его команда Нидерландов сумела переломить игру и отыграться во втором тайме, несмотря на общее превосходство немцев по ходу встречи.

Флик сделал четыре изменения в сравнении с последним матчем. Нойер вернулся на линию ворот, Рюдигер в оборону, а Сане и Мюллер в атаку. На фоне травмы Киммиха и блестящей игры против израильтян в центре поля вновь появился юный Мусиала. Нико Шлоттербек тоже сохранил место в центре обороны. Партнёр Шлоттербека по “Фрайбургу” Марк Флеккен тоже проводил сегодня свою вторую игру за сборную, заняв место в воротах хозяев. Впереди ван Гал сделал ставку на быстрые ноги Донни Малена и Мемфиса Депая.

Германия с первых минут захватила инициативу. Супертрио центрбеков хозяев, состоявшее из монстров ван Дейка и де Лигта, а также многоопытного Блинда, неожиданно часто оплошало. Частично их обнажала вялая опорная зона. Блинд выскочил из линии, но не успел накрыть Мюллера, когда Томас отдавал гениальный проникающий пас на Сане, но Лерой смазал. Вскоре инцидент повторился. Блинд не успел подстраховать опорку, а ВВД и де Лигт проспали Вернера, позволив Тимо пробить головой после подачу агрессивного Раума.

Впрочем, были свои проблемы в центре и у Германии. Несмотря на впечатляющую игру Мусиалы, пару раз дерзко обокравшего самого Френки де Йонга, их пара с Гюндоганом выглядела не самым надёжным местом в команде. Поэтому пару раз прессинг гостей всё же дал трещину, и свои момент были и у хозяев. Один раз Де Лигт здорово продвинул мяч по правому краю, и запустил на Малена. В другой ситуации верткий Депай развернул Гюндо и вывел Донни сам на сам, но толчок Рюдигера на грани фола остановил форварда БД.

Но до перерыва голу всё же суждено было случиться. Мусиала неожиданно подключился в атаку, принял мяч от Вернера, и простреливал на Хавертца. Кая остановить удалось, но на добивание прибежал Мюллер, огорчив тренера, давшего ему дорогу в большой футбол. 0:1. Как ван Гал и обещал, Томас был очень мотивирован.

Германия доминировала за счёт агрессивного прессинга, но местами он давал трещину, и тут на Рюдигера и Шлоттербека приходилась большая нагрузка, но дуэт выдал многообещающий перфоманс. Оба быстры, очень любят единоборства и прилично действуют на мяче. Сегодня Нико и вынес мяч с линии ворот после удара ван Дейка, и Френки остановил в дебюте встречи в крайне лихой манере, и вообще действовал суперуверенно для человека с одним матчем в футболке Бундестим за спиной.

Во втором тайме Нидерландам удалось вернуться в игру после удачных замен ван Гала. Но сначала в дебюте Раум упустил классный момент, а Керер неплохо приложился со средней дистанции. А затем Луи выпустил Классена и Бергвейна, явно дал им очень точные подсказки, и через 10 минут вингер “Тоттенхэма” сравнял счёт в комбинации, надавившей на все болевые точки немцев. Френки запустил диагональ в штрафную на Дюмфриса, в канал между несыгранными Шлоттербеком и Раумом. Тот скинул в центр, Мемфиса Нико удержал, а вот Бергвейн остался сам – ведь классического опорника сегодня просто не было. 1:1.

Через пару минут “оранжевые” едва даже не вышли вперёд. Депай выскочил сам на сам с Нойером после провала в обороне от немцев, но форвард “Барсы” после 4 касаний в штрафной и неторопливого замаха в последний момент был остановлен Керером. Судья сначала указал на точку, но после VAR изменил своё решение. Немцы были немного лучше весь матч, но отрезками Голландия вспыхивала яркими красками под стать к их форме. Потому ничья – вполне закономерный результат.