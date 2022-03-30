Роналду сыграет на 10-м ЧМ и Евро. Левандовский тоже прошел в Катар

Португалия и Польша выиграли свои финалы квалификации и прошли на Чемпионат мира в Катаре. Команда Роналду обыграла Северную Македонию (2:0), а Польша – Швецию (2:0).

Из 6 турниров Португалии подряд с 2002 года Криштиану Роналду попал на 5. С ним сборная не пропускала ни одного крупного турнира, квалифицировавшись на 5 Евро и 5 чемпионатов мира.

Чемпионат мира начнется 21 ноября и завершиться 18 декабря.