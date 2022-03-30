Чемпионат мира FIFA
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Роналду сыграет на 10-м ЧМ и Евро. Левандовский тоже прошел в Катар
Это будет 6 чемпионат мира подряд для Португалии и 2 для Польши
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Португалия и Польша выиграли свои финалы квалификации и прошли на Чемпионат мира в Катаре. Команда Роналду обыграла Северную Македонию (2:0), а Польша – Швецию (2:0).
Из 6 турниров Португалии подряд с 2002 года Криштиану Роналду попал на 5. С ним сборная не пропускала ни одного крупного турнира, квалифицировавшись на 5 Евро и 5 чемпионатов мира.
Чемпионат мира начнется 21 ноября и завершиться 18 декабря.
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