Камерунское чудо и разгром по-мароккански: в Африке завершился отбор на ЧМ

Здесь все максимально понятно - команда среднего класса обыграла команду низкого класса. Легко, комфортно и без вариантов.

Конголезцы оставляли такие дыры в защите, что туда порой вбегали по несколько соперников; линию офсайда тоже не контролировали, забывая там даже громадного Тиссудали; сами атаковали бестолково.

4:1 - логичный итог этого зрелища. Вахид Халилходжич точно не сделал Марокко слабее, убрав из состава вечно недовольного Хакима Зийеха - молодые ребята хоть и не такие техничные, но гораздо более дисциплинированные. Яркий пример - Азеддин Унахи из "Анже", оформивший эффектный дубль.

Road To World Cup 2022 !!!! ???????? pic.twitter.com/tVe23WTFMi — TFT MOROCCO ???????? (@TFT_Morocco) March 29, 2022

Для Марокко это второй кряду выход на ЧМ после 20-летнего отсутствия. ДР Конго играл на мундиалях лишь раз - в далеком 1974 году, когда страна еще звалась Заир и правил ею кровожадный диктатор Мобуту Сесе Секо, обещавший расстрелять своих футболистов, если те проиграют с разницей больше трех голов.

Марокко - ДР Конго - 4:1 (первый матч 1:1)

Голы: Унахи, 21, 54, Тиссудали, 45+7, Хакими, 69 - Маланго, 77

Если честно, жаль малийцев. В обоих матчах против скучного и безыдейного Туниса они выглядели интереснее, однако вылетели из-за идиотского автогола на своем поле.

Сегодня Мали сравнял счет по сумме двух матчей уже на 4-й минуте, но арбитр отменил гол Абдулая Диаби из-за пассивного офсайда. Такое себе решение, если честно.

Вплоть до конца первого тайма Тунис оборонялся в целом уверенно, а вот во втором пошло сложнее - гости всем составом навалились на ворота. Опорник "Орлов Карфагена" Аисса Лайдуни - просто герой; у него феноменальное количество отборов, перехватов, выигранных единоборств. Во многом благодаря ему большая часть атак Мали завершалась еще до штрафной.

Tunisia hold off Mali in a 0-0 draw. The Eagles of Carthage will be making a second appearance at the FIFA World Cup since 2006 pic.twitter.com/XmalOu6W6P — SuperSport (@SuperSportTV) March 29, 2022

Вообще нынешний Тунис - команда без звезд, без ярких атакующих исполнителей, но умеющая защищаться. На ЧМ она попьет крови всем, но смотреть ее матчи будет той еще пыткой.

Тунис - Мали - 0:0 (первый матч - 1:0)

А вот это самая безумная игра всего отбора в Африке. Камерун после невнятного домашнего поражения 0:1 смог выровнять игру и вышел на ЧМ так, что это будут помнить и через 20 лет.

Вообще игра была качельная, ошибались все и обильно. Первая голевая ошибка на счету опытнейшего вратаря Раиса Мболи, который на выходе просто подарил мяч Чупо-Мотингу - 0:1.

Концовка первого тайма осталась уже за алжирцами, а вот второй забрал Камерун, который чудом не сравнял счет - Мболи реабилитировался, совершив феноменальный двойной сэйв после ударов в упор от Онглы и Тавамбы. Алжир на этом отрезке отвечал преимущественно попытками Мареза - то в руки, то мимо.

В дополнительное время качели не просто продолжились, но еще добавили амплитуды. Слимани забил уже на 105-й, но судья отменил гол из-за спорной игры рукой - кажется, там было плечо.

Алжир, однако, продолжил давить и на 118-й минуте после углового добился своего - что это, если не победа?

"Лисы Пустыни" тут же начали симулировали, у всех мгновенно пошли судороги, медики на поле - алжирцам казалось, что они так защищают счет, но по факту своими падениями хозяева подписали себе же приговор. Судья добавил к дополнительному времени аж 5 минут, и на исходе 4-й Карл Токо-Экамби после скидки головой принес своим победу и в матче, и в серии. Фантастика!

Rigobert Song - a former Cameroon ???????? captain has QUALIFIED the Indomitable Lions to the World Cup in Qatar. Scenes in Blida. #WCQ2022 pic.twitter.com/0dJ2aEEPtQ — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) March 29, 2022

Камерун возвращается на ЧМ после восьмилетнего отсутствия - ставка Самюэля Это’О на Ригобера Сонга таки сыграла, пусть игра и остается посредственной. Алжир, в свою очередь, входит в стадию смены поколений. Слимани, Браими, Фегули и другие немолоды, Марез тоже на излете. Ближайшие годы легко арабам точно не будет.

Алжир - Камерун - 1:2 (первый матч 1:0)

Голы: Туба, 118 - Чупо-Мотинг, 22, Токо-Экамби, 120+4