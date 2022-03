Камерунское чудо и разгром по-мароккански: в Африке завершился отбор на ЧМ

Здесь все максимально понятно - команда среднего класса обыграла команду низкого класса. Легко, комфортно и без вариантов.

Конголезцы оставляли такие дыры в защите, что туда порой вбегали по несколько соперников; линию офсайда тоже не контролировали, забывая там даже громадного Тиссудали; сами атаковали бестолково.

4:1 - логичный итог этого зрелища. Вахид Халилходжич точно не сделал Марокко слабее, убрав из состава вечно недовольного Хакима Зийеха - молодые ребята хоть и не такие техничные, но гораздо более дисциплинированные. Яркий пример - Азеддин Унахи из "Анже", оформивший эффектный дубль.

Для Марокко это второй кряду выход на ЧМ после 20-летнего отсутствия. ДР Конго играл на мундиалях лишь раз - в далеком 1974 году, когда страна еще звалась Заир и правил ею кровожадный диктатор Мобуту Сесе Секо, обещавший расстрелять своих футболистов, если те проиграют с разницей больше трех голов.

Марокко - ДР Конго - 4:1 (первый матч 1:1)

Голы: Унахи, 21, 54, Тиссудали, 45+7, Хакими, 69 - Маланго, 77

Если честно, жаль малийцев. В обоих матчах против скучного и безыдейного Туниса они выглядели интереснее, однако вылетели из-за идиотского автогола на своем поле.

Сегодня Мали сравнял счет по сумме двух матчей уже на 4-й минуте, но арбитр отменил гол Абдулая Диаби из-за пассивного офсайда. Такое себе решение, если честно.

Вплоть до конца первого тайма Тунис оборонялся в целом уверенно, а вот во втором пошло сложнее - гости всем составом навалились на ворота. Опорник "Орлов Карфагена" Аисса Лайдуни - просто герой; у него феноменальное количество отборов, перехватов, выигранных единоборств. Во многом благодаря ему большая часть атак Мали завершалась еще до штрафной.

