Сантуш: Я уже выиграл два турнира с Португалией и мечтаю выиграть третий

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился эмоциями после победы над Северной Македонией (2:0) и выходе на ЧМ-2022.

"Я должен поблагодарить игроков за фантастическую самоотдачу, которая у них была. В первые 10 минут мы не могли понять, как действовать против соперника. Я сказал, что эта команда из Северной Македонии знает, как играть. Они показали то, чего от них не ждали.

В нашей команде был дух взаимопомощи и большая поддержка публики. Это была заслуженная и честная победа. Я не припомню ни одной отличной голевой ситуации возле наших ворот, а мы, в свою очередь, их создали. К счастью, у 11 миллионов португальцев теперь будет возможность смотреть за сборной на чемпионате мира. Я уже выиграл два турнира и мечтаю выиграть третий", — приводит слова Сантуша Record.