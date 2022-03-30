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Сантуш: Я уже выиграл два турнира с Португалией и мечтаю выиграть третий

Чемпионат мира FIFA
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Наставник высказался о выходе команды на мундиаль

Сантуш: Я уже выиграл два турнира с Португалией и мечтаю выиграть третий

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился эмоциями после победы над Северной Македонией (2:0) и выходе на ЧМ-2022.

"Я должен поблагодарить игроков за фантастическую самоотдачу, которая у них была. В первые 10 минут мы не могли понять, как действовать против соперника. Я сказал, что эта команда из Северной Македонии знает, как играть. Они показали то, чего от них не ждали.

В нашей команде был дух взаимопомощи и большая поддержка публики. Это была заслуженная и честная победа. Я не припомню ни одной отличной голевой ситуации возле наших ворот, а мы, в свою очередь, их создали. К счастью, у 11 миллионов португальцев теперь будет возможность смотреть за сборной на чемпионате мира. Я уже выиграл два турнира и мечтаю выиграть третий", — приводит слова Сантуша Record.

Отметим, что под руководством Сантуша Португалия становилась победителем Евро-2016 и Лиги наций-2019.

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В статье: Португалия Северная Македония Фернанду Сантуш
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Источник:
Record

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