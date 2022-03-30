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"Ruska Kurwa!" Фанаты сборной Польши передали привет стране-агрессору

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Поляки продолжают поддерживать украинский народ

"Ruska Kurwa!" Фанаты сборной Польши передали привет стране-агрессору

Фото: twitter.com/OldTrafford1964

Новина українською

Польша уже показала, что поддерживает Украину больше всего из всех европейских стран. Но мы видим поддержку не только на политической арене, но и спортивной.

Во вторник, 29 марта, в рамках финального стыкового матча на Чемпионат мира-2022 сборная Польши встретилась с командой Швеции. Во время поединка польские фанаты начали скандировать: "Ruska Kurwa!" (русская проститутка), передав привет агрессорам из рф.

Вот так болельщики проявили единство с украинским народом, который больше месяца страдает от российской агрессии.

Напомним, что сборная России, которая должна была встретиться с поляками в полуфинале, была отстранена от участия в турнире из-за вторжения рф в Украину.

Польша одолела Швецию и вышла на ЧМ-2022.

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В статье: Швеция Польша ЧМ-2022 отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.03.2022 в 09:06
Спільний ворог об'єднує. Окреме спасибі Левандовському за жовто-блакитну капітанську пов'язку.
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