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"Ruska Kurwa!" Фанаты сборной Польши передали привет стране-агрессору
Поляки продолжают поддерживать украинский народ
Фото: twitter.com/OldTrafford1964
Польша уже показала, что поддерживает Украину больше всего из всех европейских стран. Но мы видим поддержку не только на политической арене, но и спортивной.
Во вторник, 29 марта, в рамках финального стыкового матча на Чемпионат мира-2022 сборная Польши встретилась с командой Швеции. Во время поединка польские фанаты начали скандировать: "Ruska Kurwa!" (русская проститутка), передав привет агрессорам из рф.
Вот так болельщики проявили единство с украинским народом, который больше месяца страдает от российской агрессии.
Напомним, что сборная России, которая должна была встретиться с поляками в полуфинале, была отстранена от участия в турнире из-за вторжения рф в Украину.
Польша одолела Швецию и вышла на ЧМ-2022.
Ruska kurwa ???? #POLSWE pic.twitter.com/jMbAFsUCv4— ???????????????? (@OldTrafford1964) March 29, 2022
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