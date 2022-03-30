УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Наставник Швеции: До пенальти поляков мы контролировали игру
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Швеции: До пенальти поляков мы контролировали игру

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Шведы упустили путевку на чемпионат мира в Катаре

Наставник Швеции: До пенальти поляков мы контролировали игру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал поражение в финальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 с Польшей (0:2).

"Я очень сильно разочарован. Этот матч был нам по силам – мы создали много моментов, но не забили. Мы контролировали игру вплоть до пенальти. Нам нужно просто забивать свои моменты.

Всё пошло не так сегодня. Но надо делать так, чтобы дела обстояли как следует. Нельзя перекладывать вину на обстоятельства", - цитирует Андерссона пресс-служба УЕФА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Швеция Польша ЧМ-2022 Янне Андерссон отбор к ЧМ-2022
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...