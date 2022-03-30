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Наставник Швеции: До пенальти поляков мы контролировали игру
Шведы упустили путевку на чемпионат мира в Катаре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал поражение в финальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 с Польшей (0:2).
"Я очень сильно разочарован. Этот матч был нам по силам – мы создали много моментов, но не забили. Мы контролировали игру вплоть до пенальти. Нам нужно просто забивать свои моменты.
Всё пошло не так сегодня. Но надо делать так, чтобы дела обстояли как следует. Нельзя перекладывать вину на обстоятельства", - цитирует Андерссона пресс-служба УЕФА.
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