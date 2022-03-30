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Малиновский оригинально поздравил Польшу с выходом на чемпионат мира
Мы не забудем тех, кто нас поддерживал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Аталанты" и сборной Руслан Малиновский в соцсетях поздравил сборную Польши с выходом на чемпионат мира в Катаре. Поляки обыграли Швецию со счетом 2:0, а голы на счету Левандовского и Зелиньски.
После завершения матча украинец написал в Twitter: "Gratulacje Bracia", что в переводе с польского означает "Поздравляем, братья".
Отметим, что лидер Польши Роберт Левандовский снова играл с капитанской повязкой, раскрашенной в цвета флага Украины.
GRATULACJE BRACIA!!! ❤️ https://t.co/9X6Gx6CrX7— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) March 29, 2022
Напомним, что матч нашей сборной против Шотландии был перенесен на июнь, победитель этой пары в финале квалификации сыграет с Уэльсом.
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