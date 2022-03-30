Роналду – ассистент. Португалия – Северная Македония 2:0. Обзор финала отбора на ЧМ и видео голов

В матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборная Португалии под руководством Сантуша победила Северную Македонию. Поединок завершился со счетом 2:0, оба гола забил хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш. В первом тайме он отличился благодаря пасу Роналду, а после перерыва провел гол с передачи Жоты. Таким образом, Северная Македония не сыграет в финальной части Мундиаля в Катаре.

Смотрите видеообзор финала отбора на ЧМ между Португалией и Северной Македонией.

Порту. "Драгау".

Португалия – Северная Македония 2:0

Голы: Фернандеш (32, 65)