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Роналду – ассистент. Португалия – Северная Македония 2:0. Обзор финала отбора на ЧМ и видео голов
Криштиану едет на Мундиаль
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборная Португалии под руководством Сантуша победила Северную Македонию. Поединок завершился со счетом 2:0, оба гола забил хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш. В первом тайме он отличился благодаря пасу Роналду, а после перерыва провел гол с передачи Жоты. Таким образом, Северная Македония не сыграет в финальной части Мундиаля в Катаре.
Смотрите видеообзор финала отбора на ЧМ между Португалией и Северной Македонией.
Порту. "Драгау".
Португалия – Северная Македония 2:0
Голы: Фернандеш (32, 65)
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