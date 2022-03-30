Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Раз Левандовский, два Зелиньский. Польша – Швеция 2:0. Обзор матча и видео голов
Комфортная победа Кадры
Getty Images / Global Images Ukraine
Поляки долгое время не обыгрывали Швецию. И тут такая важная виктория, в поединке за право выхода на Мундиаль. Левандовский и Зелинський обеспечили хозяевам победу своими голами, в целом поляки сыграли очень и очень организованно во втором тайме. Первая половина встречи осталась за гостями, они смотрелись лучше, однако после перерыва Кадра переломала ход матча. Не помог даже Златан Ибрагимович.
Смотрите видеообзор финала отбора на ЧМ-2022 между Польшей и Швецией.
Хожув. "Шленски".
Голы: Левандовский (49, с пенальти), Зелиньский (72)
Популярное сейчас
- Как фашисты превратили в развалины прекрасный пригород столицы - Ирпень
- Генштаб сообщил, сколько военных россия перебросила из Абхазии и Южной Осетии в Украину
- Роналду и Левандовский едут на ЧМ, Ракицкий работает с Металлистом. Главные новости за 29 марта
- Роналду сыграет на 10-м ЧМ и Евро. Левандовский тоже прошел в Катар
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате