Раз Левандовский, два Зелиньский. Польша – Швеция 2:0. Обзор матча и видео голов

Поляки долгое время не обыгрывали Швецию. И тут такая важная виктория, в поединке за право выхода на Мундиаль. Левандовский и Зелинський обеспечили хозяевам победу своими голами, в целом поляки сыграли очень и очень организованно во втором тайме. Первая половина встречи осталась за гостями, они смотрелись лучше, однако после перерыва Кадра переломала ход матча. Не помог даже Златан Ибрагимович.

Смотрите видеообзор финала отбора на ЧМ-2022 между Польшей и Швецией.

Хожув. "Шленски".

Польша – Швеция 2:0

Голы: Левандовский (49, с пенальти), Зелиньский (72)